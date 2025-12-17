Svet

U SIDNEJU DANAS DAN ŽALOSTI: Masa ljudi okupila se u sinagogi na plaži Bondaj zbog sahrane istaknutog rabina Elika Šlangera.

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 07:15

U SIDNEJU je danas Dan žalosti, proglašen nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u toj zemlji u poslednje tri decenije.

Kako prenosi australijski Ej-bi-si, počele su sahrane ubijenih u napadu na pripadnike jevrejske zajednice na sidnejskoj plaži izvedenom u nedelju, koji je okarakterisan kao teroristički čin.

Veliki broj ljudi okupio se danas u sinagogi na plaži Bondaj kako bi prisustvovali sahrani istaknutog rabina Elija Šlangera.

Pucnjava na plaži Bondaj pretvorila je proslavu jevrejskog praznika Hanuke u tragediju u kojoj je ubijeno 15 ljudi, a koja je potresla celu naciju i pojačala strahove od rastućeg antisemitizma i nasilnog ekstremizma.

Policija se fokusira na osumnjičene napadače Sadžida Akrama (50) i njegovog 24-godišnjeg sina, koji je u lokalnim medijima imenovan kao Navid, prenosi Rojters.

Sadžid je ubijen u pucnjavi sa policajcima u parku Bondaj bič gde se napad dogodio u nedelju, a njegov sin je u bolnici u Sidneju pod policijskim nadzorom. 

- Istražitelji očekuju da će ispitati Navida u sredu, kada lekovi prestanu da deluju i kada bude prisutan njegov pravni savetnik - rekao je komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon.

17. 12. 2025. u 12:58

