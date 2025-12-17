U SIDNEJU DANAS DAN ŽALOSTI: Masa ljudi okupila se u sinagogi na plaži Bondaj zbog sahrane istaknutog rabina Elika Šlangera.
U SIDNEJU je danas Dan žalosti, proglašen nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u toj zemlji u poslednje tri decenije.
Kako prenosi australijski Ej-bi-si, počele su sahrane ubijenih u napadu na pripadnike jevrejske zajednice na sidnejskoj plaži izvedenom u nedelju, koji je okarakterisan kao teroristički čin.
Veliki broj ljudi okupio se danas u sinagogi na plaži Bondaj kako bi prisustvovali sahrani istaknutog rabina Elija Šlangera.
Pucnjava na plaži Bondaj pretvorila je proslavu jevrejskog praznika Hanuke u tragediju u kojoj je ubijeno 15 ljudi, a koja je potresla celu naciju i pojačala strahove od rastućeg antisemitizma i nasilnog ekstremizma.
Policija se fokusira na osumnjičene napadače Sadžida Akrama (50) i njegovog 24-godišnjeg sina, koji je u lokalnim medijima imenovan kao Navid, prenosi Rojters.
Sadžid je ubijen u pucnjavi sa policajcima u parku Bondaj bič gde se napad dogodio u nedelju, a njegov sin je u bolnici u Sidneju pod policijskim nadzorom.
- Istražitelji očekuju da će ispitati Navida u sredu, kada lekovi prestanu da deluju i kada bude prisutan njegov pravni savetnik - rekao je komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon.
