NAPADAČ SA PLAŽE BONDAJ OPTUŽEN ZA TERORIZAM: Pored toga ima još skoro 60 prestupa - Ubijeno 16 osoba

POLICIJA u Australiji saopštila je da je optužila muškarca koji je otvorio vatru tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondaj u Sidneju za 59 prestupa, uključujući i optužbu za terorizam.

Komesar policije Mal Lanjon proglasio je incident terorističkim, a istraga je poverena Zajedničkom timu za borbu protiv terorizma Novog Južnog Velsa JCCT u okviru operacije "Arkes", navedeno je u saopštenju policije (AFP).

U timu učestvuju pripadnici Policije Novog Južnog Velsa, Australijske federalne policije, Australijske bezbednosno-obaveštajne organizacije i Kriminalističke komisije Novog Južnog Velsa.

Među optužbama su izvršenje terorističkog čina, 15 tačaka za ubistvo, 40 tačaka za nanošenje teških telesnih povreda sa namerom ubistva, pucanje iz vatrenog oružja sa namerom izazivanja teške telesne povrede, javno isticanje zabranjenog simbola terorističke organizacije i postavljanje eksploziva u ili blizu zgrade sa namerom izazivanja štete.

Osumnjičeni ostaje u bolnici pod policijskim nadzorom i danas bi trebalo da se, putem audio-video linka, pojavi pred Odeljenjem za kauciju Lokalnog suda 7. Napad u nedelju, u kojem je ubijeno 16 osoba, uključujući i jednog od napadača, istražuje se kao teroristički čin usmeren na jevrejsku zajednicu i predstavlja najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji u poslednje gotovo tri decenije, ističe Rojters.

U Sidneju je sreda proglašena za dan žalosti nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u toj zemlji u poslednje tri decenije, a danas su počele i sahrane ubijenih. Policija se fokusira na osumnjičene napadače Sadžida Akrama (50) i njegovog 24-godišnjeg sina, koji je u lokalnim medijima imenovan kao Navid, prenosi Rojters.

Sadžid je ubijen u pucnjavi sa policajcima u parku Bondaj bič gde se napad dogodio u nedelju, a njegov sin je u bolnici u Sidneju pod policijskim nadzorom.

- Istražitelji očekuju da će ispitati Navida u sredu, kada lekovi prestanu da deluju i kada bude prisutan njegov pravni savetnik - rekao je komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon.

(Tanjug)

