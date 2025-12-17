TIP ostali sportovi

PARTIZAN JE VEZAO ČETIRI POBEDE: Crno-beli će biti motivisani protiv Virtusa

Marko Milosavljević

17. 12. 2025. u 08:13

KOŠARKAŠI Partizana će u 16. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Virtus.Crno-bel

ПАРТИЗАН ЈЕ ВЕЗАО ЧЕТИРИ ПОБЕДЕ: Црно-бели ће бити мотивисани против Виртуса

FOTO: N. Skenderija

Crno-beli su od odlaska Željka Obradovića vezali četiri pobede, od kojih su dve na evrosceni.

Prošle nedelje su ostvarili trijumf koji im je sigurno podigao samopouzdanje, savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 79:76.

U poslednjoj deonici su imali zaostatak od čak 14 poena, ali zahvaljujući Isaku Bongi i pre svega Dvejnu Vašingtonu uspeli su da naprave potpuni preokret.

Amerikanac je sa 25 poena bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je nemački internacionalac sa 16, dvocifren je bio i Tajrik Džons sa 15.

Sa druge strane, izabranici Duška Ivanovića su imali šansu protiv Hapoela, ali nisu je iskoristili, poraženi su rezultatom 74:79.

Verujemo da će se danas igrati u nešto bržem ritmu i da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?