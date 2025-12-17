MEĐUSOBNI SUDAR IZVESTAN: Naučnici ustanovili da se jedno evropsko poluostrvo – okreće u smeru kazaljke na satu

PIRINEJSKO poluostrvo, poznatije kao i Iberijsko, na kojem se nalaze Španija i Portugal, se okreće, brzinom puža, ali se ipak okreće. U kom pravcu? U smeru kazaljke na satu. Razlog?

Foto Arhiva

Sudar dve ogromne zemljine ploče.

To je utvrdio geolog Asier Madarieta sa Univerziteta Baskije zajedno sa svojim timom. Madarieta i njegove kolege analizirali su podatke o zemljotresima i satelitske podatke iz zapadnog Sredozemlja.

Cilj im je bio da preciznije opišu aktivnu granicu između Evroazijske i Afričke ploče. Njihova studija objavljena je u stručnom časopisu „Gondwana Research“.

MILIMETAR PO MILIMETAR KA MEĐUSOBNOM SUDARU

Istraživači su kombinovali polja napona iz podataka o zemljotresima sa poljima deformacije; ona su zabeležena putem preciznih satelitskih merenja od kraja 1990-ih. To im je omogućilo da utvrde stepen do kog je Zemljina kora kompresovana i deformisana između južne Španije i severozapadne Afrike. Madarieta objašnjava: Evroazijska i afrička ploča se pomeraju jedna prema drugoj za nekoliko milimetara godišnje. To dovodi do stalnog napona duž granice ploča.

Upravo te tenzije utiču na Pirinejsko poluostrvo na takav način da se Španija i Portugal sporo okreću u smeru kazaljke na satu.

Brojni manji zemljotresi se dešavaju na samom Iberijskom poluostrvu. Tektonske strukture koje ih uzrokuju još uvek nisu u potpunosti shvaćene. Novi podaci bi trebalo da pokažu u kojim oblastima je potrebno detaljno geološko i geofizičko mapiranje kako bi se identifikovali rasedi i procenio njihov pravac kretanja, kao i potencijalna magnituda zemljotresa.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć