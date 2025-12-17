Svet

TRAMP PROŠIRUJE ZABRANU PUTOVANJA U SAD NA JOŠ PET ZEMALJA: Mere neophodne zbog nacionalne bezbednosti, imigracije i terorizma

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 07:51

ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa proširila je zabranu putovanja dodavanjem još pet zemalja na listu onih čijim je građanima zabranjen ulazak u SAD, uz uvođenje novih ograničenja za više drugih država, saopšteno je danas.

ТРАМП ПРОШИРУЈЕ ЗАБРАНУ ПУТОВАЊА У САД НА ЈОШ ПЕТ ЗЕМАЉА: Мере неопходне због националне безбедности, имиграције и тероризма

Foto: Tanjug

Odluka je deo šireg pooštravanja pravila za putovanja i imigraciju, a usledila je nakon hapšenja avganistanskog državljanina osumnjičenog za pucnjavu na dva pripadnika Nacionalne garde tokom vikenda Dana zahvalnosti, prenosi En-bi-si.

Prema novoj odluci, potpuna zabrana ulaska proširena je na Burkinu Faso, Mali, Niger, Južni Sudan i Siriju.

Administracija je, takođe, uvela potpunu zabranu putovanja za osobe sa putnim dokumentima koje je izdala Palestinska uprava.

Istovremeno, dodatnih 15 zemalja suočiće se sa delimičnim ograničenjima putovanja: Angola, Antigva i Barbuda, Benin, Obala Slonovače, Dominika, Gabon, Gambija, Malavi, Mauritanija, Nigerija, Senegal, Tanzanija, Tonga, Zambija i Zimbabve.

Tramp je u junu najavio zabranu ulaska građanima 12 zemalja i delimična ograničenja za još sedam, čime je obnovio politiku iz svog prvog predsedničkog mandata.

Na listi zemalja sa potpunom zabranom tada su se nalazili Avganistan, Mjanmar, Čad, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Haiti, Iran, Libija, Somalija, Sudan i Jemen, dok su pooštrena ograničenja važila za Burundi, Kubu, Laos, Sijera Leone, Togo, Turkmenistan i Venecuelu.

Bela kuća je saopštila da su razlozi za proširenje zabrane "rasprostranjena korupcija, nepouzdana ili lažna lična dokumenta i krivični dosijei", kao i visoke stope prekoračenja viza, odbijanje prihvata deportovanih državljana i nedostatak stabilnosti u pojedinim zemljama.

U saopštenju Bele kuće navedeno je da su mere neophodne radi zaštite nacionalne bezbednosti, sprovođenja imigracionih zakona, borbe protiv terorizma i ostvarivanja spoljnopolitičkih ciljeva SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ODRASTANjE SA: Gost podkasta Miloš Avramović reditelj

www.youtube.com/watch?v=FYTHOwZsalA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 4

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija

Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija