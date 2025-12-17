TRAMP PROŠIRUJE ZABRANU PUTOVANJA U SAD NA JOŠ PET ZEMALJA: Mere neophodne zbog nacionalne bezbednosti, imigracije i terorizma
ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa proširila je zabranu putovanja dodavanjem još pet zemalja na listu onih čijim je građanima zabranjen ulazak u SAD, uz uvođenje novih ograničenja za više drugih država, saopšteno je danas.
Odluka je deo šireg pooštravanja pravila za putovanja i imigraciju, a usledila je nakon hapšenja avganistanskog državljanina osumnjičenog za pucnjavu na dva pripadnika Nacionalne garde tokom vikenda Dana zahvalnosti, prenosi En-bi-si.
Prema novoj odluci, potpuna zabrana ulaska proširena je na Burkinu Faso, Mali, Niger, Južni Sudan i Siriju.
Administracija je, takođe, uvela potpunu zabranu putovanja za osobe sa putnim dokumentima koje je izdala Palestinska uprava.
Istovremeno, dodatnih 15 zemalja suočiće se sa delimičnim ograničenjima putovanja: Angola, Antigva i Barbuda, Benin, Obala Slonovače, Dominika, Gabon, Gambija, Malavi, Mauritanija, Nigerija, Senegal, Tanzanija, Tonga, Zambija i Zimbabve.
Tramp je u junu najavio zabranu ulaska građanima 12 zemalja i delimična ograničenja za još sedam, čime je obnovio politiku iz svog prvog predsedničkog mandata.
Na listi zemalja sa potpunom zabranom tada su se nalazili Avganistan, Mjanmar, Čad, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Haiti, Iran, Libija, Somalija, Sudan i Jemen, dok su pooštrena ograničenja važila za Burundi, Kubu, Laos, Sijera Leone, Togo, Turkmenistan i Venecuelu.
Bela kuća je saopštila da su razlozi za proširenje zabrane "rasprostranjena korupcija, nepouzdana ili lažna lična dokumenta i krivični dosijei", kao i visoke stope prekoračenja viza, odbijanje prihvata deportovanih državljana i nedostatak stabilnosti u pojedinim zemljama.
U saopštenju Bele kuće navedeno je da su mere neophodne radi zaštite nacionalne bezbednosti, sprovođenja imigracionih zakona, borbe protiv terorizma i ostvarivanja spoljnopolitičkih ciljeva SAD.
(Tanjug)
