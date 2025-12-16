Fudbal

KILIJAN MBAPE U JEDNOM DANU ZARADIO 61 MILIONA EVRA! Neverovatne vesti iz fudbala

16. 12. 2025. u 17:52

Kilijan Mbape je danas jedan vrlo srećan čovek.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, fudbalski klub Pari Sen Žermen moraće da plati svom nekadašnjem igraču Mbapeu skoro 61 milion evra na ime neisplaćenih plata i bonusa, odlučio je pariski Radni sud, preneo je Ekip.

Francuski mediji podsećaju da je Mbape tražio 263 miliona evra od svog bivšeg kluba. Međutim, sud je naveo da PSŽ nije isplatio tri mesečne plate francuskom fudbaleru između aprila i juna 2024. godine i bonuse.

"Klub je ranije objavio da ne želi da isplati dugovanja, jer čeka odluku suda za radno pravo. Ta odluka je sada na snazi. Sud je naložio privremeno izvršenje presude, što znači da PSŽ mora odmah da postupi po presudi. Nadam se da će PSŽ dobrovoljno da isplati novac i da neće biti potrebe za sudskim izvršicoma. Zadovoljni smo ovom presudom", izjavila je Mbapeova advokatica Frederik Kazero.

PSŽ je u kontratužbi tražio kompenzaciju od Mbapea u iznosu od 440 miliona za neuspeli transfer u saudijski Al Hilal 2023. godine. Međutim, tužba PSŽ je u potpunosti odbačena.

Francuski mediji navode da PSŽ ima pravo žalbe na presudu.

Mbape (26) je igrao za PSŽ od 2017. do 2024. godine, a potom je prešao u Real.

0 0

17. 12. 2025. u 12:58

