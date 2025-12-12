VELIKI POTRES NA BALKANU: Rumuniju pogodio jak zemljotres

RUMUNIJU je danas pogodio zemljotres jačine 3,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je rumunski Nacionalni institut za istraživanje i razvoj zemaljske fizike (INCDFP).

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na 76 kilometara od grada Brašova.

Za sada nema informarcija o eventualnim povredama ili materijalnoj šteti.

Od početka decembra, u Rumuniji je zabeleženo 12 zemljotresa jačih od dva stepena Rihterove skale, dok je najsnažniji zemljotres od početka godine bio jačine 4,4 stepena.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

DA LI SRBIJI PRETI JAČI ZEMLjOTRES?