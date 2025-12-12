Svet

VELIKI POTRES NA BALKANU: Rumuniju pogodio jak zemljotres

Ana Đokić

12. 12. 2025. u 09:26

RUMUNIJU je danas pogodio zemljotres jačine 3,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je rumunski Nacionalni institut za istraživanje i razvoj zemaljske fizike (INCDFP).

ВЕЛИКИ ПОТРЕС НА БАЛКАНУ: Румунију погодио јак земљотрес

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na 76 kilometara od grada Brašova.

Za sada nema informarcija o eventualnim povredama ili materijalnoj šteti.

Od početka decembra, u Rumuniji je zabeleženo 12 zemljotresa jačih od dva stepena Rihterove skale, dok je najsnažniji zemljotres od početka godine bio jačine 4,4 stepena.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

DA LI SRBIJI PRETI JAČI ZEMLjOTRES?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?