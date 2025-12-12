Svet

SNOSI ODGOVORNOST ZA HAOS U PARLAMENTU Danko: Pelegrini je izgubio poverenje SNS, nećemo ga ponovo podržati

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 19:02

LIDER Slovačke narodne stranke (SNS) Andrej Danko izjavio je danas da je predsednik Slovačke Peter Pelegrini izgubio poverenje koalicione SNS i da ga ta stranka nikada više neće podržati za bilo koju funkciju.

СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ХАОС У ПАРЛАМЕНТУ Данко: Пелегрини је изгубио поверење СНС, нећемо га поново подржати

Foto Tanjug/AP/Vaclav Salek

Danko je ponovo kritikovao Pelegrinija, posebno u vezi sa njegovim vetom na zakon koji je predviđao transformaciju Kancelarije za zaštitu uzbunjivača.

-Prvo, izdali ste Roberta Fica 2020. godine. Neću ni pominjati kako ste postali premijer 2018. godine. Osnovali ste stranku, zahtevali ste ministarstva u kojima imate veliki domet prilikom formiranja vlade... i na kraju krajeva, samo ste stavili veto na zakon koji smo uz mnogo truda usvojili u Parlamentu, rekao je Danko u video poruci Pelegriniju, dodajući da je "bacio Glas-SD u vodu", prenosi TASR.

Lider SNS-a takođe tvrdi da Pelegrini "znao kakvu će tenziju izazvati još jedno glasanje o ovom zakonu".

Prema njegovim rečima, šef države je stoga odgovoran za sukobe koje su se dogodili između poslanika u četvrtak.

-Vi snosite punu odgovornost za haos u parlamentu, poručio je Danko.

Poslanici su danas poništili veto predsednika Slovačke i ponovo izglasali zakon kojim se UOO transformiše u novi organ vlasti.

Tako će u Slovačkoj biti osnovana nova Kancelarija za zaštitu žrtava kriminala i uzbunjivača, koja će zameniti trenutni UOO. Pored rešavanja slučajeva uzbunjivača, preuzeće i agendu nadoknade štete žrtvama kriminala od Ministarstva pravde.

Pelegrini je rekao da neće potpisati zakon o transformaciji UOO u novi organ vlasti čak ni nakon što je njegov veto poništen, insistirajući na svojim razlozima.

Ukazao je na odsustvo osnova za ubrzani zakonodavni postupak, ozbiljne suštinske primedbe u vezi sa neadekvatnom zaštitom žrtava krivičnih dela i nerešene rezerve Evropske komisije sa mogućim posledicama po Slovačku.

(Tanjug)

