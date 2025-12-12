SNOSI ODGOVORNOST ZA HAOS U PARLAMENTU Danko: Pelegrini je izgubio poverenje SNS, nećemo ga ponovo podržati
LIDER Slovačke narodne stranke (SNS) Andrej Danko izjavio je danas da je predsednik Slovačke Peter Pelegrini izgubio poverenje koalicione SNS i da ga ta stranka nikada više neće podržati za bilo koju funkciju.
Danko je ponovo kritikovao Pelegrinija, posebno u vezi sa njegovim vetom na zakon koji je predviđao transformaciju Kancelarije za zaštitu uzbunjivača.
-Prvo, izdali ste Roberta Fica 2020. godine. Neću ni pominjati kako ste postali premijer 2018. godine. Osnovali ste stranku, zahtevali ste ministarstva u kojima imate veliki domet prilikom formiranja vlade... i na kraju krajeva, samo ste stavili veto na zakon koji smo uz mnogo truda usvojili u Parlamentu, rekao je Danko u video poruci Pelegriniju, dodajući da je "bacio Glas-SD u vodu", prenosi TASR.
Lider SNS-a takođe tvrdi da Pelegrini "znao kakvu će tenziju izazvati još jedno glasanje o ovom zakonu".
Prema njegovim rečima, šef države je stoga odgovoran za sukobe koje su se dogodili između poslanika u četvrtak.
-Vi snosite punu odgovornost za haos u parlamentu, poručio je Danko.
Poslanici su danas poništili veto predsednika Slovačke i ponovo izglasali zakon kojim se UOO transformiše u novi organ vlasti.
Tako će u Slovačkoj biti osnovana nova Kancelarija za zaštitu žrtava kriminala i uzbunjivača, koja će zameniti trenutni UOO. Pored rešavanja slučajeva uzbunjivača, preuzeće i agendu nadoknade štete žrtvama kriminala od Ministarstva pravde.
Pelegrini je rekao da neće potpisati zakon o transformaciji UOO u novi organ vlasti čak ni nakon što je njegov veto poništen, insistirajući na svojim razlozima.
Ukazao je na odsustvo osnova za ubrzani zakonodavni postupak, ozbiljne suštinske primedbe u vezi sa neadekvatnom zaštitom žrtava krivičnih dela i nerešene rezerve Evropske komisije sa mogućim posledicama po Slovačku.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SLOVAČKA DOBILA ODOBRENjE: Nastavlja uvoz gasa iz Rusije
04. 12. 2025. u 13:00
NEPRIHVATLjIVO ZA MAĐARSKU I SLOVAČKU! Hitno se oglasio Sijarto zbog Evrope i ruskog gasa
03. 12. 2025. u 14:10
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)