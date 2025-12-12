KREMLJ SAOPŠTIO: Izmene u američkom mirovnom planu nisu u korist Rusije

IZMENE koje se unose u američki mirovni plan za rešavanje sukoba u Ukrajini očigledno nisu u korist Rusije, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.

-Moje lično mišljenje je da ovi dokumenti za nas neće imati privlačniji karakter nego ranije, rekao je Ušakov u intervjuu za list Komersant, dodajući da je, po svemu sudeći, situacija upravo suprotna.

On je naveo da Moskva još nije ni pristupila detaljnoj analizi konkretnih predloga i pojedinačnih delova plana, te da tek predstoji ozbiljan ekspertski razgovor.

-Još nismo radili po konkretnim predlozima, po paragrafima. Predstoji ozbiljan ekspertski razgovor. A dokumenta o kojima govorite mi čak nismo ni videli. Šta oni tamo sada razrađuju i kakve izmene unose — ne znamo. Ali je očigledno da to nije u boljem pravcu, istakao je Ušakov.

Prema njegovim rečima, u Moskvi postoji utisak da će varijanta mirovnog plana SAD, koja se nudi na razmatranje, biti dodatno pogoršana. Ušakov je naglasio da će Rusija učestvovati u razgovorima, ali da će istovremeno čvrsto insistirati na sopstvenim pozicijama.

On je takođe istakao da povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa predstavlja jednu od ključnih komponenti celokupnog plana mirovnog rešenja.

Zaključujući, on je ponovio da detaljna i sadržajna ekspertska rasprava sa američkom stranom tek predstoji i da Moskva još nije dobila na uvid korigovane dokumente

