Svet

KREMLJ SAOPŠTIO: Izmene u američkom mirovnom planu nisu u korist Rusije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 18:48

IZMENE koje se unose u američki mirovni plan za rešavanje sukoba u Ukrajini očigledno nisu u korist Rusije, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.

КРЕМЉ САОПШТИО: Измене у америчком мировном плану нису у корист Русије

Foto: Profimedia

-Moje lično mišljenje je da ovi dokumenti za nas neće imati privlačniji karakter nego ranije, rekao je Ušakov u intervjuu za list Komersant, dodajući da je, po svemu sudeći, situacija upravo suprotna.

On je naveo da Moskva još nije ni pristupila detaljnoj analizi konkretnih predloga i pojedinačnih delova plana, te da tek predstoji ozbiljan ekspertski razgovor.

-Još nismo radili po konkretnim predlozima, po paragrafima. Predstoji ozbiljan ekspertski razgovor. A dokumenta o kojima govorite mi čak nismo ni videli. Šta oni tamo sada razrađuju i kakve izmene unose — ne znamo. Ali je očigledno da to nije u boljem pravcu, istakao je Ušakov.

Prema njegovim rečima, u Moskvi postoji utisak da će varijanta mirovnog plana SAD, koja se nudi na razmatranje, biti dodatno pogoršana. Ušakov je naglasio da će Rusija učestvovati u razgovorima, ali da će istovremeno čvrsto insistirati na sopstvenim pozicijama.

On je takođe istakao da povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa predstavlja jednu od ključnih komponenti celokupnog plana mirovnog rešenja.

Zaključujući, on je ponovio da detaljna i sadržajna ekspertska rasprava sa američkom stranom tek predstoji i da Moskva još nije dobila na uvid korigovane dokumente

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?