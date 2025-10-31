TRAMP DEMANTOVAO: "Ne razmatram napade unutar Venecuele"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp negirao je danas navode pojedinih medija da razmatra napade unutar Venecuele.

Tramp je, na pitanje novinara u predsedničkom avionu da li su objave u medijima da razmatra napade unutar Venecuele istiniti, odgovorio odrečno, preneo je Rojters.

List Majami Herald objavio je ranije danas, pozivajući se na izvore, da je Trampova administracija donela je odluku da napadne vojne ciljeve u Venecueli i da bi udari bi mogli da dođu u svakom trenutku.

Planirani napadi, o kojima je takođe izvestio Volstrit džurnal, imali bi za cilj uništavanje vojnih objekata koje koristi organizacija za trgovinu drogom za koju SAD tvrde da je predvodi venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i da njome upravljaju visoki članovi njegovog režima.

Tramp je poslednjih sedmica izjavljivao da će njegova administracija izvršiti napade na ciljeve u vezi sa drogom unutar Venecuele.

Sjedinjene Američke Države su poslednjih meseci znatno povećale veliko vojno prisustvo na Karibima, raspoređivanjem borbenih aviona, ratnih brodova i hiljada vojnika.

To prisustvo će se značajno proširiti u narednim sedmicama dolaskom udarne grupe nosača aviona "Džerald Ford".

