MAGIJA JE U BROJU TRI: Aleksandar Katai protiv Mladosti ima priliku da uradi nešto impresivno

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 20. decembra, od 15 časova i 30 minuta na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati ekipu Mladosti u poslednjem meču jesenjeg dela sezone.

FOTO: FK Crvena zvezda

Duel protiv tima iz Lučana biće prilika da crveno-beli trijumfom zatvore prvi deo takmičenja, ali i da sva svetla budu još jednom upurena ka Aleksandru Kataiju.

‍Katai je već dva puta postigao het-trik protiv Mladosti. Prvi put u 17. kolu Superlige Srbije u sezoni 2021/22, kada je u Lučanima dao snažan pečat ubedljivoj pobedi crveno-belih, dok je drugi zabeležio u aktuelnoj sezoni u petom kolu domaćeg prvenstva, takođe na gostovanju, još jednom pokazavši suvi kvalitet.

Subotnji duel donosi priliku da Aleksandar Katai upiše i treći het-trik protiv istog rivala, čime bi dodatno potvrdio status jednog od “najubojitijih” ofanzivaca u Superligi Srbije.

Međutim, ulog je još veći. Aleksandar Katai se nalazi na korak od istorijskog dostignuća, jer sa 148 postignutih golova zauzima četvrtu poziciju na večnoj listi strelaca Crvene zvezde. Ispred njega je legendarni Dušan Savić sa 149 pogodaka, što znači da su još samo dva gola potrebna Magiku da izbije na treće mesto liste najboljih strelaca u istoriji kluba.

- Utakmica protiv Mladosti tako dobija dodatnu dimenziju, priliku da se ispiše nova stranica klupske istorije i da jedan od simbola moderne ere Crvene zvezde ostvari još jedan rezultat za ponos - saopštili su iz Zvezde.

Najbolji strelci u istoriji Crvene zvezde

1.Bora Kostić – 230

2.Dragan Džajić – 155

3.Dušan Savić – 149

4.Aleksandar Katai – 148

5.Zoran Filipović – 138

6.Kosta Tomašević – 137

7.Vojin Lazarević – 134

8.Darko Pančev – 116

9.Rajko Mitić – 109

10.Mirko Ivanić – 94

