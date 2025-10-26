TENZIJE RASTU: Američki ratni brod doplovio blizu Venecuele
AMERIČKI ratni brod stigao je u Trinidad i Tobago, ostrvsku državu blizu Venecuele, dok tenzije između Vašingtona i Karakasa rastu.
Razarač sa vođenim projektilima "USS Gravely" stigao je u prestonicu Port of Spejn u nedelju zajedno sa pripadnicima američke marinske pešadije uoči planiranih zajedničkih vojnih vežbi.
Brod poseduje napredne sisteme naoružanja, a nedavno je korišćen prilikom operacije protiv narkotika.
Dolazak američke mornarice dešava se u trenutku kada administracija predsednika Donalda Trampa nastavlja da povećava prisustvo SAD u Karibima gde je u poslednjih nekoliko nedelja izvela napade na čamce za koje Vašington izjavio da su uključeni u trgovinu drogom.
Sukobi između Venecuele i SAD eksalirali su u petak, kada je Pentagon potvrdio da raspoređuje USS Gerald R. Ford, najveći nosač aviona na svetu u region.
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je Vašington da "izmišlja rat protiv njega", dok njegov američki kolega optužuje madrua da je "lider organizovane kriminalne grupe Tren de Aragva".
Vlada Trinidada i Tobaga se oglasila nakon što su se stanovnci zabrinuli, i tom prilikom su ih uverili da nema potrebe za brigom.
Ministar odbrane Trinidada i Tobaga rekao je da su zajedničke vojne operacije redovno održavaju i da prisustvo američkog broda nije priprema za rat.
Kao deo svojih operacija protiv narkotika, SAD su u avgustu rasporedile osam brodova, 10 borbenih aviona F-35 i nuklearnu podmornicu, što predstavlja najveće vojno pojačanje u regionu još od invazije na Panamu 1989. godine.
U subotu je ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino saopštio da je zemlja počela sa vežbama priobalne odbrane kako bi se zaštitila od "vojnih pretnji većeg obima".
