UKIDA SE NAPLATA PROVIZIJE PRILIKOM PRODAJE EVRA: Šta ovo znači za građane?

NARODNA banka Srbije donela je privremenu meru kojom se ukida naplata provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima, čime je praktično onemogućeno formiranje kursa od oko 120 dinara.

Prodaja evra građanima po kursu od 120 dinara za evro, koliko su pojedine menjačnice naplaćivale u prethodnom periodu, više neće biti moguća pošto je Narodna banka Srbije donela privremenu meru kojom je ukinula naplatu provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima.

Cilj ove mere, kako su objasnili u NBS, jeste zaštita interesa građana i sprečavanje neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Nema mesta za paniku

- Izvršni odbor NBS doneo je ovu meru nakon pažljive analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu menjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina menjača primenjuje prodajne kurseve znatno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti - saopštili si uz NBS i dodali:

- Narodna banka Srbije ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih menjača pojavljivao na menjačkim tablama i potom u javnosti delio kao psihološki okidač panike, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja, već je bio moguć isključivo u slučaju kada je menjač istovremeno primenio maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od srednjeg kursa od 1,25 odsto, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od 1% - saopštili si iz NBS.

U centralnoj banci ističu da donošenjem nove privremene mere kojom se ukida mogućnost naplate provizije više neće postojati osnov da se na menjačkim tablama ili u javnom prostoru pojavljuju prodajni kursevi koji mogu imati uznemirujući i obmanjujući psihološki efekat na građane. Na taj način, neće biti moguće da se u javnosti ističu kursevi od 120 dinara za evro.

Mera nije vremenski ograničena

- Ova odluka predstavlja nastavak doslednih aktivnosti NBS usmerenih na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući prethodno preduzete mere kojima je obezbeđena povećana dostupnost efektivnog stranog novca i olakšano poslovanje menjača u uslovima pojačane tražnje. Mera nema unapred određeno vremensko ograničenje i primenjivaće se dok god to zahtevaju tržišne okolnosti, a NBS će kontinuirano pratiti situaciju i odlučiti o njenom ukidanju u trenutku potpune stabilizacije - kažu u NBS.

Iz te institucije poručuju da "neće dozvoliti da se kroz pojedinačne primere, izveštavanje pojedinih medija ili društvene mreže stvara pogrešna slika o stanju na deviznom tržištu, niti da se u osetljivim trenucima na taj način izaziva panika na štetu građana i finansijske stabilnosti Republike Srbije".

Sitna slova prave problem

Iz Udruženja privatnih menjača Srbije podržavaju odluku NBS da ukine proviziju od jedan odsto na prodaju evra građanima.

- Takva odluka je doneta da se ne bi išlo van granica od 1,25 odsto srednjeg kursa NBS prilikom prodaje i otkupa evra. Na primer, ako je kurs 117,36, mi ne možemo da idemo preko 118,83 dinara za evro. Ranija odluka NBS je omogućavala menjačima da idu jedan odsto preko toga i sada je NBS tu odluku ukinula. To je urađeno jer su neki menjači na pokvaren način na krusnoj listi malim slovima označavali da je provizija 1% i to su naplaćivali građanima. Da bi se građani zaštititi, toga više neće biti i mi podržavamo tu odluku NBS - kaže Borislav Brujić iz Udruženja privatnih menjača Srbije.

