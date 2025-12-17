PRETHODNA godina je bila važna etapa u rešavanju zadataka Specijalne vojne operacije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na proširenom sastanku kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Naša vojska se samouvereno kreće napred, poručio je ruski predsednik.

-Oslobođeno je više od 300 naseljenih mesta, uključujući velike gradove, dodao je on i naglasio da se svi ponose podvizima vojnika i oficira, kao i svih onih koji brane bezbednost ruskih građana.

Takođe, Putin je zahvalio severnokorejskim vojnicima koji su se "rame uz rame" odvažno borili protiv neprijatelja i pomogli u oslobađanju Kurske oblasti.

-Pozicije koje smo zauzeli, uporišta koja smo stvorili poslednjih meseci i, naravno, jedinstveno taktičko i operativno iskustvo koje smo stekli u borbama, probijajući duboku odbranu neprijatelja, omogućavaju nam da povećamo tempo naše ofanzive na važnim strateškim pravcima, poručio je ruski predsednik.

Naglasio je da geopolitička situacija u svetu ostaje napeta, a u nekim regionima čak kritična.

-Zemlje NATO-a aktivno jačaju i modernizuju svoje ofanzivne snage, prave i raspoređuju nove vrste oružja, uključujući i ono u svemiru, istakao je Putin.

Ruski predsednik se osvrnuo i na to da uz Ukrajinu stoji NATO – Kijevu se šalju savetnici, instruktori, kao i obaveštajni podaci. Istovremeno, ruske snage sve vreme razvijaju svoje sposobnosti, istakao je on.

-U ovako složenim uslovima naše trupe pokazuju visoku borbenu sposobnost i obučenost. Ruska vojska se stalno usavršava, izjavio je predsednik Ruske Federacije.

Duž cele linije fronta, ruska vojska čvrsto drži borbenu inicijativu, podvukao je predsednik.

"Burevesnik" i "posejdon" obezbediće strateški paritet i bezbednost Rusije decenijama unapred, poručio je Putin.

-Završena su uspešna ispitivanja strateške krstareće rakete "burevestnik" sa neograničenim dometom i bespilotnog podvodnog plovila "posejdon". Zahvaljujući upotrebi nuklearne energetske instalacije, ovi sistemi će još dugo ostati jedinstveni i bez analoga, obezbeđujući strateški paritet, bezbednost i globalni položaj Rusije u decenijama koje dolaze, poručio je predsednik Rusije.

Vredno i kontinuirano se radi na jačanju Oružanih snaga Rusije, dodao je, i naglasio, da će "orešnik" biti postavljen na borbenu dežurstvo do kraja godine.

-Ove godine, mornarica je dobila nove podmornice, uključujući strateški nosač raketa “Knez Požarski”, kao i 19 brodova i drugih plovila, dodao je on.

U Evropi se, kako kaže, ljudima usađuje strah od navodno neizbežnog sukoba sa Rusijom, ali to je laž i jednostavno besmislica.

-I danas se zalažemo za građenje ravnopravne i uzajamno korisne saradnje, istakao je, dodajući da Moskva pozdravlja dijalog koji je uspostavljen sa američkom administracijom, što, kako kaže, nažalost, nije slučaj sa evropskim državama.

-Ciljevi SVO će, bez sumnje, biti ostvareni, uverio je Vladimir Putin.

On je istakao da bi Rusija radije to postigla diplomatskim putem, ali da je spremna da svoje istorijske zemlje oslobodi i vojnim putem, ukoliko Kijev odbije da razgovara o suštini.

-Rusija je uvek nastojala da do kraja traži diplomatska rešenja konflikta. Odgovornost za konflikte leži na onima koji misle da se sa Rusijom može razgovarati s pozicije sile, izjavio je predsednik Rusije.

Zadatak stvaranja i proširenja tampon zone u Ukrajini, kako je rekao, biće dosledno rešavan, a strateške nuklearne snage Rusije će zadržati ključnu ulogu u održavanju ravnoteže snaga u svetu.

-Naravno, unapređenje naših strateških nuklearnih snaga je prioritet za nas. Kao i do sada, one će igrati ključnu ulogu u odvraćanju agresora i održavanju ravnoteže snaga u svetu, izjavio je predsednik.

Kako je naveo, Rusija će takođe nastaviti da aktivno razvija vojnu i vojno-tehničku saradnju sa stranim zemljama, sa ruskim saveznicima i partnerima sa ciljem unapređenja sistema kolektivne bezbednosti.

(rt.rs)

