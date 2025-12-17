PREDSEDNIK Vladimir Putin izjavio je u sredu da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini ili diplomatskim ili vojnim sredstvima i da će nastojati da proširi "bezbednosnu tampon zonu" u toj zemlji.

Foto: Tanjug

- Prvo, ciljevi specijalne vojne operacije će nesumnjivo biti postignuti. Više bismo voleli da ovo, kao i osnovne uzroke sukoba, rešimo diplomatskim putem - rekao je Putin.

- Ako suprotstavljena strana i njeni strani sponzori odbiju da učestvuju u smislenim diskusijama, Rusija će postići oslobođenje svoje istorijske teritorije vojnim sredstvima. Zadatak stvaranja i proširenja bezbednosne tampon zone takođe će biti dosledno rešavan.

Od ukrajinskih regiona koje smatra svojom teritorijom, Rusija trenutno kontroliše Krim, oko 90% Donbasa i 75% Hersona i Zaporožja. Pored toga, Rusija drži deo teritorije u susednim Harkovskoj, Sumskoj, Dnjepropetrovskoj i Nikolajevskoj oblasti.

"Evropljanima se uliva strah od rata sa Rusijom"

Putin je rekao da se Evropljanima uliva strah od rata sa Rusijom i optužio je evropske lidere za podsticanje histerije. „Mnogo puta sam izjavio: ovo je laž, besmislica, čista besmislica o nekoj izmišljenoj ruskoj pretnji evropskim zemljama. Ali ovo se svakako radi namerno“, rekao je. Putin je naglasio da Rusija ne želi da uđe u rat sa Evropom, ali je spremna za rat ako Evropa to želi.

"Evropske svinje su se odmah pridružile Bajdenovom poslu"

Putin je tvrdio da je prethodna američka administracija „namerno usmeravala situaciju ka oružanom sukobu“, dodajući da je Vašington verovao da Rusija može biti oslabljena ili čak uništena u kratkom vremenskom periodu.

Zatim je oštro kritikovao evropske lidere, optužujući ih da su se pridružili administraciji Džoa Bajdena.

- Evropske svinje su se odmah pridružile poslu prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od kolapsa naše zemlje, povratiti nešto što je izgubljeno u ranijim istorijskim periodima i osvetiti se - rekao je Putin.

- U Evropi nema civilizacije, postoji samo degradacija - rekao je Putin.

