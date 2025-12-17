Fudbal

SVE UZ SAGLASNOST VELJKA PAUNOVIĆA: Branko Radujko posetio u Dohi Aleksandra Mitrovića

Časlav Vuković

17. 12. 2025. u 18:10

GENERALNI sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko iskoristio je boravak u Dohi, gde učestvuje na plenarnoj sesiji FIFA komiteta, da se sastane sa kapitenom reprezentacije Srbije Aleksandrom Mitrovićem, koji je član katarskog Al Rajana, saopštio je danas FSS.

СВЕ УЗ САГЛАСНОСТ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА: Бранко Радујко посетио у Дохи Александра Митровића

FOTO: FSS

Otkriveno je kako je došlo do ovog susreta.

- Do susreta je došlo uz prethodni dogovor i saglasnost selektora A reprezentacije Srbije Veljka Paunovića, a u srdačnom i otvorenom razgovoru, Radujko i Mitrović su se osvrnuli na sve što je obeležilo prethodnu godinu, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom planu, ali i na izazove koji predstoje u narednom periodu - objavljeno je na zvaničnom sajtu FSS.

U saopštenju se navodi da je generalni sekretar pružio punu podršku kapitenu nacionalnog tima, koji se trenutno oporavlja od povrede, uz želje za brz i potpun oporavak i što skoriji povratak na teren.

- U okviru boravka u Kataru, Branko Radujko će večeras prisustvovati i finalnoj utakmici FIFA Interkontinentalnog Superkupa, u kojoj će se sastati prvak Evrope Pari Sen Žermen i prvak Južne Amerike Flamengo, što predstavlja još jednu priliku za susrete i razgovore sa čelnicima svetskog fudbala - zaključuje se u saopštenju FSS.

Podsetimo, Mitrović je za Al Rajan ove sezone odigrao samo tri prvenstvene utakmice u ima učinak od dva gola i jedne asistencije.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život

POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: "Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život"