SVE UZ SAGLASNOST VELJKA PAUNOVIĆA: Branko Radujko posetio u Dohi Aleksandra Mitrovića
GENERALNI sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko iskoristio je boravak u Dohi, gde učestvuje na plenarnoj sesiji FIFA komiteta, da se sastane sa kapitenom reprezentacije Srbije Aleksandrom Mitrovićem, koji je član katarskog Al Rajana, saopštio je danas FSS.
Otkriveno je kako je došlo do ovog susreta.
- Do susreta je došlo uz prethodni dogovor i saglasnost selektora A reprezentacije Srbije Veljka Paunovića, a u srdačnom i otvorenom razgovoru, Radujko i Mitrović su se osvrnuli na sve što je obeležilo prethodnu godinu, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom planu, ali i na izazove koji predstoje u narednom periodu - objavljeno je na zvaničnom sajtu FSS.
U saopštenju se navodi da je generalni sekretar pružio punu podršku kapitenu nacionalnog tima, koji se trenutno oporavlja od povrede, uz želje za brz i potpun oporavak i što skoriji povratak na teren.
- U okviru boravka u Kataru, Branko Radujko će večeras prisustvovati i finalnoj utakmici FIFA Interkontinentalnog Superkupa, u kojoj će se sastati prvak Evrope Pari Sen Žermen i prvak Južne Amerike Flamengo, što predstavlja još jednu priliku za susrete i razgovore sa čelnicima svetskog fudbala - zaključuje se u saopštenju FSS.
Podsetimo, Mitrović je za Al Rajan ove sezone odigrao samo tri prvenstvene utakmice u ima učinak od dva gola i jedne asistencije.
