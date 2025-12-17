BAJDEN IZNENADIO ZAPAD: Rusija ili Kina mogu preuzeti liderstvo u svetu
RUSIJA ili Kina mogle bi da preuzmu ulogu svetskog lidera ukoliko se SAD povuku, smatra bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden.
-Ako ne budemo mi (SAD) ti koji predvode svet, ko će onda upravljati? Rusija? Kina?, prenosi list The Hill Bajdenovu izjavu datu 15. decembra, tokom otvaranja njegove predsedničke biblioteke.
Bajden je tom prilikom pozvao Vašington da nastavi da igra vodeću ulogu u međunarodnim odnosima, ističući da su Sjedinjene Države, kako je rekao, „dužne svetu“ i da imaju kapacitet da tu odgovornost i dalje nose.
On je naglasio da bi povlačenje Amerike sa pozicije globalnog lidera stvorilo vakuum koji bi druge velike sile mogle da popune, što bi, po njegovom mišljenju, imalo dalekosežne posledice po svetski poredak.
(sputnikportal.rs)
