S-500 STUPIO NA BORBENO DEŽURSTVO: Moskva aktivirala najmoćniji PVO sistem (VIDEO)
RUSIJA je prvi put zvanično potvrdila da je prva jedinica opremljena najnovijim protivvazdušnim i protivraketnim sistemom S-500 "Prometej" stupila na borbeno dežurstvo.
Ruski ministar odbrane Andrej Belousov izjavio je da je prvi puk opremljen najnovijim protivvazdušnim raketnim sistemom S-500 "Prometej" stupio na borbeno dežurstvo. Prema njegovim rečima, raspoređivanje ovog sistema trebalo bi da poboljša mogućnosti ruske strateške raketne odbrane, posebno protiv pretnji dugog dometa i na velikim visinama.
- Prvi puk opremljen jedinstvenim protivvazdušnim raketnim sistemom S-500, sposobnim da dejstvuje na ciljeve u bliskom svemiru, stupio je na borbenu dužnost - rekao je Belousov.
Nisu otkriveni dodatni tehnički ili operativni detalji. Ruski zvaničnici takođe nisu pojasnili da li je jedinica prošla bilo kakva borbena testiranja u stvarnim uslovima ili je i dalje ograničena na proglašeni status pripravnosti.
Ruske vlasti su prethodno najavile formiranje nove jedinice opremljene S-500 u decembru 2024. godine, mada konkretni vremenski rokovi i lokacije nisu bili objavljeni u to vreme.
Prema pisanju ukrajinskog medija o odbrani "Militarnij", program S-500 je u razvoju više od dve decenije. Rad na sistemu je počeo 2002. godine, ali je formalno primljen u upotrebu tek 2021. godine, nakon godina odlaganja i postepenih testiranja.
Ruski zvaničnici opisuju S-500 kao višeslojni sistem dizajniran za presretanje balističkih raketa srednjeg dometa i interkontinentalnih balističkih raketa tokom završne faze leta. Sistem se takođe reklamira kao sposoban da cilja komandne punktove u vazduhu, avione za rano upozoravanje u vazduhu i satelite u niskoj Zemljinoj orbiti.
Ključni element programa bila je njegova planirana integracija sa ruskim fiksnim sistemom protivraketne odbrane A-135 "Amur", koji je zadužen za odbranu Moskve od pretnji balističkih raketa, napominje Militarni. Presretačke rakete S-500 – označene kao 77N6-N i 77N6-N1 – navodno imaju visok stepen sličnosti sa arhitekturom A-135.
Tačni parametri performansi ostaju poverljivi.
Zapadni vojni analitičari su ranije procenili da, ako su ruske tvrdnje o ujedinjenju presretača tačne, raketa 77N6-N bi mogla da pogodi balističke ciljeve na visinama i dometima od otprilike 100 kilometara.
Ruski izvori su takođe tvrdili da presretač dostiže brzine do 5.500 metara u sekundi, a neproverene tvrdnje sugerišu da ubrzava do maksimalne brzine u roku od četiri do pet sekundi.
Ranije su operativci ukrajinske 412. brigade "Nemezis" iz snaga bespilotnih sistema izveli uspešan napad na ruske sisteme protivvazdušne odbrane, uništivši tri raketna sistema zemlja-vazduh u jednoj operaciji, napravivši rupu u ruskoj protivvazdušnoj odbrani vrednu skoro 100 miliona dolara.
(united24media.com)
