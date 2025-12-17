UKRAJINA je tokom ove godine izgubila skoro 500.000 vojnika i preko 100.000 komada vojne opreme, saopštio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov, podnoseći izveštaj predsedniku Rusije Vladimiru Putinu o aktivnostima vojske u ratnoj zoni.

-Ostali su bez preko 103.000 raznih modela naoružanja i vojne tehnike, uključujući približno 5.500 jedinica zapadne proizvodnje, što je skoro duplo više nego tokom 2024. godine, naveo je ruski ministar odbrane.

Oružane snage Rusije održavaju stratešku inicijativu tokom cele 2025. godine i izvode ofanzivna dejstva praktično u svim pravcima, istakao je Belousov. Ključni zadatak za narednu godinu jeste da se očuva i dodatno poveća tempo ofanzivnih dejstava, poručio je on.

-Jedinice grupe trupa "Istok" brzim tempom napreduju duboko u neprijateljsku odbranu u Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Samo od 1. novembra ove godine, pod kontrolu jedinica ove grupe trupa prešlo je preko 400 kvadratnih kilometara teritorije i oslobođeno je 24 naselja, naveo je ruski ministar odbrane.

Kako kaže, broj oslobođenih naselja i kvadratnih kilometara teritorije u 2025. godini je za trećinu veći od statistike za 2024. godinu.

Ministar je obavestio predsednika da je grad Kupjansk pod ruskom kontrolom, a da se trenutno vode borbe za Konstantinovku. Kako je istakao, "slom odbrane Oružanih snaga Ukrajine je neizbežan i to shvataju i pokrovitelji Kijeva sa Zapada".

Oslobađanje Kupjanska omogućiće proširenje "bezbednosnog pojasa" u Harkovskoj oblasti i smanjenje pretnje od granatiranja severnog dela LNR-a

-Opasnost od upada ukrajinske vojske u Belgorodsku, Kursku i Brajnsku oblast, rekao je, smanjena je zahvaljujući stvaranju zone bezbednosti u pograničnim oblastima Ukrajine, istakao je ministar na proširenoj sednici kolegijuma Ministarstva odbrane.

On je izjavio da su ukrajinske Oružane snage čvrsto blokirane u gradu Dimitrov u DNR.

-Konstantinovka, oko koje se vode borbe, postaće ključ poslednje tvrđave Kijeva u Donbasu" saopštio je Belousov.

Podsetio je i da su jedinice grupe trupa "Centar" preuzele kontrolu nad Krasnoarmejskom, koji je bio "simbol otpora i ukrajinske vojske i njenih zapadnih mentora". Kako je naveo, opremanje ruske vojske modernim oružjem i opremom je najvažnije pitanje.

-Obim isporuka ruskoj vojsci osnovnog naoružanja, vojne opreme i municije ove godine je povećan za trećinu u poređenju sa 2024. godinom, istakao je Belousov.

Prvi puk opremljen protivvazdušnim raketnim sistemom "S-500", sposobnim da pogađa ciljeve u bliskom svemiru, stupio je na borbeno dežurstvo, naveo je ruski ministar odbrane.

-Očekuje se da će formiranje snaga bespilotnih sistema biti završeno sledeće godine, istakao je Belousov.

Kako kaže, ove godine je preko 130.000 sistema za radio-elektronsku borbu isporučeno na prve linije fronta, što je 6,5 puta više nego prošle godine.

Razvoju strateških nuklearnih snaga posvećuje se posebna pažnja - to je ključni element obuzdavanja agresije protiv Rusije, izjavio je Belousov.

U sastav pomorske nuklearne komponente ove godine uvedena je nuklearna podmornica "knez Požarski", naoružana balističkim raketama "bulava".

-Analiza vojno-političke situacije pokazuje da su se pretnje po vojnu bezbednost značajno promenile u poslednje tri godine, naveo je Belousov i dodao da NATO nastavlja da jača svoje koalicione snage.

U toku su aktivne pripreme za raspoređivanje raketa srednjeg dometa, a povećava se i vojni budžet Alijanse.

Svima je poznato, naglasio je ministar, da se danas preduzimaju političko-diplomatski napori za rešavanje ukrajinskog sukoba, dok se istovremeno, jasno vide pokušaji evropskih lidera i kijevskog režima da izbegnu rešavanje ovog pitanja.

-Planovi Alijanse predviđaju postizanje spremnosti za sukob (sa Rusijom) do 2030. Zvaničnici NATO-a su to više puta i otvoreno izjavljivali, rekao je Belousov.

On je objavio da je Rusija 2025. godine potpisala planove vojne i vojno-tehničke saradnje sa osam zemalja, uključujući Belorusiju i nekoliko azijskih zemalja.

-Sledeće godine planiramo da potpišemo planove takve saradnje sa još šest zemalja, istakao je ministar.

OSLOBOĐENO NASELjE U DNjEPROPETROVSKOJ OBLASTI

Ruska vojska je oslobodila naseljeno mesto Gerasimovka u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Oružane snage Rusije su za 24 sata uništile centar za montažu i testiranje bespilotnih letelica, kao i energetsku i transportnu infrastrukturu neprijateljskih snaga, navodi se u saopštenju ministarstva.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su gotovo 160 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 12 automobila i stanicu radio-elektronskog ratovanja.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 230 vojnika i uništile tri američka borbena oklopna vozila "hamvi", 15 automobila, tri artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777 i haubicu M114, stanicu radio-elektronskog izviđanja i pet skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 200 vojnika i uništile 18 vozila, dva artiljerijska oruđa, dve stanice radio-elektronskog ratovanja i četiri skladišta municije i goriva.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 470 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila "hamvi", šest automobila i četiri artiljerijska poljska oruđa, uključujući dva zapadnog proizvođača.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su gotovo 235 vojnika i uništile dva tenka, jedan oklopni transporter, tri borbena oklopna vozila "hamvi" proizvedena u SAD, devet automobila i tri artiljerijska oruđa, uključujući američku haubicu M777.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 45 vojnika i uništile 11 automobila, samohodnu artiljerijsku jedinicu "gogdan", dva skladišta municije i dva skladišta materijalnih sredstava.

Sistemi PVO oborili su 180 bespilotnih letelica, dodaje se.

