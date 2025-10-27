NEMAČKI MINISTAR: Predlaže da deca u školi uče kako da se ponašaju u slučaju rata

SAVEZNI ministar unutrašnjih poslova Njemačke Aleksander Dobrint (CSU) predložio je da se đaci u školama sistematski uče kako da reaguju u kriznim situacijama i u slučaju rata.

On planira da na novembarskoj konferenciji ministara unutrašnjih poslova nemačkih pokrajina predloži uvođenje posebnih dvosatnih predavanja posvećenih toj temi.

-Važno je da mladi razumeju koje pretnje mogu da postoje i kako da se na njih pripreme. Deca su važni prenosioci znanja u porodici, izjavio je Dobrint za list Handelsblat, a prenosi Dojče Vele.

Predlog je izazvao oštre reakcije u Bundestagu. Opoziciona Levica smatra da se time „širi strah među decom i mladima“, dok Alternativa za Nemačku (AfD) optužuje ministra za „ratno huškanje“.

AfD-ov poslanik Gotfrid Kurio tvrdi da Dobrint želi da „rat učini neizbežnim delom svakodnevice“.

Zeleni, međutim, smatraju da ideja ima smisla, ali da nije dovoljna. Njihov poslanik Leon Ekert predlaže da se postojeći „Dan upozorenja“ proširi u nacionalni dan vežbi, kako bi se građani praktično pripremali za krizne situacije.

-Ljudi žele da budu spremni, naveo je on.

Još tokom rada prethodne vlade, tadašnja ministarka obrazovanja Betina Štark-Vacinger (FDP) iznela je sličan predlog.

Ona se tada pozivala na praksu u Velikoj Britaniji, gde su vežbe za vanredne situacije deo školskog programa.

Sadašnji ministar Dobrint najavljuje i novi „pakt za zaštitu stanovništva“, koji bi obuhvatio unapređenje sistema za uzbunjivanje, određivanje zaštitnih prostora i obezbeđivanje osnovnih potrepština u vanrednim okolnostima.

-Nema ničeg lošeg u tome da svako kod kuće ima osnovne zalihe hrane, baterije i radio na kurblu. To nije panika, to je razumna priprema, rekao je Dobrint.

On dodaje da je interesovanje građana za priručnike o civilnoj zaštiti veliko i da pokazuje da ljudi „žele da budu spremni“ u slučaju krize.

