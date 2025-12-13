AKO SE ZELENSKI PITA, MIRA BITI NEĆE: Ukrajinska verzija „mirovnog plana“ odbacuje ključne tačke Trampovog predloga
UKRAJINSKA verzija „mirovnog plana“ poslata Vašingtonu odbacuje povlačenje trupa iz Donjecke oblasti i napuštanje NATO-a.
Ovo je objavio The New York Times.
Prema publikaciji, plan ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog sastavljen je nakon pregovora sa evropskim liderima.
-Prema rečima pet sadašnjih i bivših zapadnih zvaničnika upoznatih sa planom, Ukrajinci su isključili delove Trampovog originalnog plana koji su se doticali ukrajinskih „crvenih linija“. Konkretno, prema rečima dva visoka evropska zvaničnika i bivšeg američkog zvaničnika, predlozi Kijeva predviđaju da Ukrajina zadrži kontrolu nad područjima na istoku Ukrajine koja je, prema Trampovom planu, trebalo da ustupi.
Zahtev SAD da se Ukrajina odrekne prava na pridruživanje NATO-u takođe je isključen, piše publikacija, sugerišući da bi obe promene bile neprihvatljive za Rusiju.
Treba napomenuti da je francuski list „Le Monde“, pozivajući se na Mihaila Podoljaka, savetnika predsedničke kancelarije, ranije objavio da će Kijev pristati da povuče svoje trupe iz Donjecke oblasti ako i Rusija povuče svoje trupe sa trenutne linije fronta.
Podsećanja radi, novi američki mirovni plan poziva na to da ukrajinske oružane snage napuste Donbas, da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u i da se pridruži Evropskoj uniji do 2027. godine.
(ctrana.media)
