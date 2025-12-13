PREKO NOĆI POTONUO: Jeftini trgovački lanac koji posluje u regionu prodat

NKD, brend dobro poznat hrvatskim kupcima, sa više od dve hiljade prodavnica širom Evrope, prodat je južnoafričkoj maloprodajnoj grupi Mr Price.

Iako novi vlasnik najavljuje ambiciozno širenje, berza je reagovala na vest padom, piše magazin Fenix.

Ovo je jedna od najvećih akvizicija u evropskom sektoru „vrednosnih popusta“ poslednjih godina. NKD, lanac pristupačne odeće, sportske opreme i sezonskih proizvoda, upravlja sa oko 2.200 prodavnica i zapošljava približno 10.000 ljudi u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Sloveniji, Češkoj, Hrvatskoj i Poljskoj, pored sopstvene onlajn prodavnice. U 2024. godini ostvario je prihod od 850 miliona evra.

Prethodni vlasnik, investiciona firma TDR Capital LLP, objavila je da se povlači iz vlasništva nakon sedam godina. Fond, koji upravlja imovinom vrednom oko 15 milijardi evra, navodi u saopštenju za javnost da je NKD tokom tog perioda napisao „značajnu priču o uspehu“ i dodatno ojačao svoju poziciju među vodećim evropskim lancima diskontne mode.

Rast prihoda

Novi vlasnik dolazi iz Južne Afrike. NKD stiče Mr Price Group, jednu od najvećih južnoafričkih maloprodajnih kompanija koje kotiraju na berzi. Grupa zapošljava približno 32.000 ljudi i upravlja sa oko 3.100 prodavnica, sa snažnim onlajn prisustvom. Pored odeće i modnih dodataka, njen portfolio uključuje proizvode za domaćinstvo, telekomunikacione usluge i finansijske proizvode.

Mr Price je nedavno objavio rast prihoda od 5,4 procenta, na 18,6 milijardi južnoafričkih randa, što odgovara oko 937 miliona evra. Rukovodstvo kompanije vidi akviziciju NKD-a kao važan korak u dugoročnoj strategiji rasta i jačanja tržišne vrednosti.

Samo ime NKD potiče od nemačke fraze „Niedrig Kalkuliert Discount“, što se prevodi kao nisko obračunati popust – koncept na kojem je lanac izgradio reputaciju među kupcima osetljivim na cene.

Čeka se odobrenje

Ugovor o kupovini je već potpisan, a transakcija sada čeka odobrenje regulatora konkurencije. Ukoliko ne bude prepreka, novi vlasnik planira snažno širenje. Na srednji rok, cilj je povećanje mreže na 3.000 prodavnica, dok se na duži rok pominje ambiciozna cifra od čak 4.000 prodajnih mesta.

Izvršni direktor NKD-a Aleksandar Šmekel rekao je da će u budućnosti, zajedno sa novim vlasnikom, koji dolazi iz maloprodajne sredine i razume industriju, dosledno sprovoditi planove rasta.

Međutim, tržište kapitala nije delilo isti entuzijazam. Nakon objave o preuzimanju, akcije kompanije Mr Price Group pale su za 12,3 procenta na berzi u Johanesburgu. Kako piše nemački Handelsblat, neki analitičari smatraju da je južnoafrička grupa platila cenu za NKD koja prevazilazi ono što trenutna profitabilnost lanca može da opravda.

