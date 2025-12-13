IZRAEL KRŠI PRIMIRJE: Vrhovni komandant Hamasa Rad Sad ubijen u napadu IDF na grad Gazu
VRHOVNI komandant palestinske militantne grupe Hamas Rad Sad ubijen je danas u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, rekao je izraelski zvaničnik.
Sad je bio meta napada dok je bio u automobilu na priobalnom putu Rašid, a ubijen je zajedno sa još tri osobe, preneo je Tajms of Izrael.
List navodi da napad očigledno predstavlja kršenje primirja u Pojasu Gaze.
Sad je bio šef štaba Hamasa za proizvodnju oružja Hamasa i smatrao se drugim po važnosti posle vojnog komandanta te grupe, Iza al-Dina Hadada.
Palestinski mediji su prethodno javili da su najmanje tri osobe poginule danas u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu.
Mediji navode da je napad bio usmeren na vozilo u zapadnom delu grada Gaze.
Napad se dogodio na strani linije prekida vatre u Gazi koju kontroliše grupa Hamas.
Izraelska vojska navodi da je meta napada poslednjih meseci "bio uključen u napore za obnovu proizvodnje oružja grupe".
(Tanjug)
