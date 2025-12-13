Svet

IZRAEL KRŠI PRIMIRJE: Vrhovni komandant Hamasa Rad Sad ubijen u napadu IDF na grad Gazu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 16:33

VRHOVNI komandant palestinske militantne grupe Hamas Rad Sad ubijen je danas u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, rekao je izraelski zvaničnik.

ИЗРАЕЛ КРШИ ПРИМИРЈЕ: Врховни командант Хамаса Рад Сад убијен у нападу ИДФ на град Газу

Foto: Profimedia/Ilustracija

Sad je bio meta napada dok je bio u automobilu na priobalnom putu Rašid, a ubijen je zajedno sa još tri osobe, preneo je Tajms of Izrael.

List navodi da napad očigledno predstavlja kršenje primirja u Pojasu Gaze.

Sad je bio šef štaba Hamasa za proizvodnju oružja Hamasa i smatrao se drugim po važnosti posle vojnog komandanta te grupe, Iza al-Dina Hadada.

Palestinski mediji su prethodno javili da su najmanje tri osobe poginule danas u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu.

Mediji navode da je napad bio usmeren na vozilo u zapadnom delu grada Gaze.

Napad se dogodio na strani linije prekida vatre u Gazi koju kontroliše grupa Hamas.

Izraelska vojska navodi da je meta napada poslednjih meseci "bio uključen u napore za obnovu proizvodnje oružja grupe".

(Tanjug)

