MUŠKARAC NOŽEM RANIO VOZAČA GRADSKOG AUTOBUSA: Nije hteo da mu da cigaretu
MUŠKARAC naoružan nožem napao je danas trojicu vozača autobusa pariskog gradskog saobraćaja i teško povredio jednog od njih jer je odbio da mu da cigaretu, saopšteno je iz Pariskog gradskog prevoza (RATP).
Incident se dogodio oko 2.20 ujutru na Trgu nacije u 12. pariskom arondismanu kada je agresivni muškarac, naoružan nožem, prišao vozačima autobusa i tražio cigaretu.
Kada je odbijen napadač je nožem nasrnuo na jednog od vozača i naneo mu povrede stomaka, butine i pazuha, prenosi Figaro.
Pripadnici vatrogasne službe prvi su došli na mesto napada, pružili pomoć povređenom vozaču i prevezli ga u bolnicu u svesnom stanju, a nešto kasnije iz RATP je potvrđeno da njegov život nije ugrožen.
Napadač je razoružan, a zatim uhapšen u zajedničkoj akciji pripadnika obezbeđenja RATP-a i policije.
On je lakše povređen tokom hapšenja i prebačen je u bolnicu.
Kompanija RATP je izrazila ogorčenje i osudila "neprihvatljiv čin nasilja", najavljujući tužbu protiv napadača.
(Tanjug)
