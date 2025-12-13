MUŠKARAC NOŽEM RANIO VOZAČA GRADSKOG AUTOBUSA: Nije hteo da mu da cigaretu

Svet

Предраг Стојковић
13. 12. 2025. u 16:15

MUŠKARAC naoružan nožem napao je danas trojicu vozača autobusa pariskog gradskog saobraćaja i teško povredio jednog od njih jer je odbio da mu da cigaretu, saopšteno je iz Pariskog gradskog prevoza (RATP).

МУШКАРАЦ НОЖЕМ РАНИО ВОЗАЧА ГРАДСКОГ АУТОБУСА: Није хтео да му да цигарету

Foto: Goran Čvorović

Incident se dogodio oko 2.20 ujutru na Trgu nacije u 12. pariskom arondismanu kada je agresivni muškarac, naoružan nožem, prišao vozačima autobusa i tražio cigaretu.

Kada je odbijen napadač je nožem nasrnuo na jednog od vozača i naneo mu povrede stomaka, butine i pazuha, prenosi Figaro.

Pripadnici vatrogasne službe prvi su došli na mesto napada, pružili pomoć povređenom vozaču i prevezli ga u bolnicu u svesnom stanju, a nešto kasnije iz RATP je potvrđeno da njegov život nije ugrožen.

Napadač je razoružan, a zatim uhapšen u zajedničkoj akciji pripadnika obezbeđenja RATP-a i policije.

On je lakše povređen tokom hapšenja i prebačen je u bolnicu.

Kompanija RATP je izrazila ogorčenje i osudila "neprihvatljiv čin nasilja", najavljujući tužbu protiv napadača.

(Tanjug)

0

0

