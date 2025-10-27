"MAĐARSKA SPREMNA DA BUDE DOMAĆIN" Sijarto: Amerikanci nisu odustali od mirovnog samita
MAĐARSKA vlada je spremna da u bilo kom trenutku bude domaćin pregovora između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
- Mađarska je spremna da bude domaćin američko-ruskih mirovnih pregovora u bilo kom trenutku. Dakle, Amerikanci nisu odustali od mogućnosti održavanja mirovnog samita. Pripreme su u punom jeku, ali ostaje pitanje termina - rekao je Sijarto na konferenciji za novinare nakon sastanka u Budimpešti sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Sarom, prenosi agencija TASS.
Šef mađarske diplomatije je naglasio da je o ovom pitanju razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, kao i da će mađarski premijer Viktor Orban posetiti Vašington početkom novembra i da o tome razgovarati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
- U drugoj polovini sledeće nedelje, premijer (Orban) će imati priliku da lično razgovara o ovom pitanju sa američkim predsednikom u Vašingtonu - rekao je Sijarto.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
