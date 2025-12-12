KO JE BIO DŽORDŽ HULI I ŠTA JE RADIO NA FRONTU? Više od 40 Britanaca stradalo u Ukrajini, London prvi put priznao smrt aktivnog vojnika

PRVI put od početka sukoba u Ukrajini, 24. februara 2022, London je zvanično priznao da je na strani kijevskih snaga poginuo jedan aktivni pripadnik oružanih snaga Velike Britanije.

Foto royalnavy.mod.uk

Ova vest je usledila baš u vreme rasplamsavanja ratnih bubnjeva i možda je pilot-projekat da se proceni kako bi javnost reagovala na žrtve koje bi bile neminovne u slučaju otvorenog sukoba sa Rusijom.

NIJE NASTRADAO U BORBI SA RUSIMA

Prema zvaničnom izveštaju koji je dao lično premijer Keir Rodney Starmer, 9. decembra 2025. je u „tragičnoj nesreći, daleko od prve linije fronta“, poginuo razvodnik (Lance Corporal) Džordž Huli (George Hooley), pripadnik Padobranskog puka prvenstveno stacioniranog u kasarni Mervil u Kolčesteru.

Džordž Huli, rođen 1997. godine, u armiju je stupio u novembru 2015. godine; nakon obuke završene u Centru za obuku pešadije Katerik u Severnom Jorkširu, u junu 2016. je raspoređen u Padobranski puk. U razvodnika je unapređen u januaru 2025. godine. Do tada je sa jedinicom obavljao zadatke u Avganistanu, Africi i Istočnoj Evropi.

Specijalci na terenu

Navodno, nije tačno definisan bataljon u kome je razvodnik služio ali indikativna je kompletna jedinica. Padobranski puk (Parachute Regiment) je komponenta britanskih snaga za brze intervencije i deo 16. vazdušne jurišne brigade (16. Air Assault Brigade).

Prvi (1 PARA) bataljon puka, sa famoznim SAS i SBS, čini britansku Grupu za podršku specijalnih snaga (Special Forces Support Group) i pod komandom je direktora (u činu general-majora) Specijalnih snaga (United Kingdom Special Forces, UKSF).

Drugi, 3. i 4. (rezervni) bataljon pripadaju vazdušnoj pešadiji (padobranskim snagama, Airborne Parachute Infantry).

TESTIRAO DRON OKTOPUS

Prema Starmerovim rečima, Huli je nastradao dok je „nadzirao kako ukrajinske snage testiraju novi sistem odbrane“. BBC je na osnovu nezvaničnih izveštaja preneo kako se „veruje da su u incidentu poginula i dva ukrajinska vojnika a nekoliko ih je povređeno“. Isti izvori tvrde da je u toku bilo testiranje naoružanog drona-presretača (interceptor drone) Octopus. Potvrđeno je da je Huli u Ukrajinu upućen sa zaduženjima namenjenim daleko višem činu.

Navodno, London i Kijev su razvijali i osvajali proizvodnju oružja koje bi moglo da se suprotstavi ruskim bespilotnim letelicama tipa Šahid. Projekat je pokrenut u aprilu 2022, a vest je zvanično objavljena u julu 2023. godine. „Oktopus 100“ je zamišljen kao efikasan dron-presretač. Cilindričnog je oblika, sa četiri propelera postavljena na repu i senzorom u nosu. Koristi prepoznavanje slike da bi se autonomno vodio ka cilju u terminalnoj fazi.

Dizajn „Oktopusa“ je testiran i usavršen tokom leta i jeseni 2024. godine i bio je tehnološki spreman za masovnu proizvodnju do početka 2025. Industrijski kapaciteti za njegovu proizvodnju bili su dostupni od februara 2025. Međutim, pravna i birokratska pitanja unutar ukrajinske vlade u vezi sa intelektualnom svojinom odložila su proizvodnju do jeseni 2025. godine.

Uprkos obaveštajnim podacima koji su pokretali tehnološke inovacije i industrijsku spremnost, birokratija je sprečila da se kapaciteti rasporede na vreme kako bi se odgovorilo na pretnju. Navodno, ovo su razlozi što su testovi britansko-ukrajinskog drona vršeni tek sada.

It is with sadness that we can confirm that the member of the UK Armed Forces who died in Ukraine yesterday is Lance Corporal George Hooley of the Parachute Regiment. pic.twitter.com/WLkSnjanRB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 10, 2025

BROJ BRITANSKIH VOJNIKA U UKRAJINI JE TAJNA

Prilikom zvanične najave projekta Octopus 2023. godine, tadašnji ministar odbrane Ben Volas poslanicima je rekao: „Nećemo komentarisati broj britanskog osoblja u Ukrajini, niti njihove lokacije.“

Međutim, prema vestima koje su navodno procurele iz SAD, iste 2023. godine, u Ukrajini je bilo 50 pripadnika britanskih specijalnih snaga. Niz drugih izvora takođe je potvrdio prisustvo pripadnika SAS i drugih britanskih elitnih jedinica u Ukrajini.

Prema istim izvorima, više od 40 Britanaca je poginulo u Ukrajini od početka potpune ruske invazije u februaru 2022. Utoliko je indikativno da je London baš u ovom trenutku naprasno odlučio da javno objavi ne samo „prvu žrtvu“, već i njen puni identitet, kao i jedinicu kojoj je pripadala

oruzjeonline.com

