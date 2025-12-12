MINISTARSTVO odbrane SAD u sklopu napora administracije američkog lidera Donalda Trampa da poboljša odnose sa Moskvom, više ne klasifikuje Rusiju kao potencijalnog strateškog protivnika u ratnim igrama koje sprovodi Pentagon, izveštava „Forin polisi“, pozivajući se na izvor.

-Tramp je toliko usredsređen na izgradnju novog odnosa sa Moskvom da je njegovo Ministarstvo odbrane već počelo da isključuje Rusiju kao potencijalnog strateškog protivnika u raznim ratnim igrama van NATO-a, rekao je zvaničnik Ministarstva odbrane, ističe se u članku.

Ranije je Bela kuća objavila novu Strategiju nacionalne bezbednosti SAD, koja poziva Evropu da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu. U dokumentu se takođe navodi da se Bela kuća ne slaže sa evropskim zvaničnicima, koji imaju nerealna očekivanja u vezi sa sukobom u Ukrajini.

Komentarišući sadržaj dokumenta, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je primetio da prvi put posle mnogo godina američki dokument opisuje Rusiju ne kao pretnju, već kao učesnika u dijalogu o stabilnosti.

