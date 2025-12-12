Svet

ZAOKRET AMERIKE PREMA RUSIJI: Pentagon prestaje da smatra Moskvu strateškim protivnikom?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 20:33

MINISTARSTVO odbrane SAD u sklopu napora administracije američkog lidera Donalda Trampa da poboljša odnose sa Moskvom, više ne klasifikuje Rusiju kao potencijalnog strateškog protivnika u ratnim igrama koje sprovodi Pentagon, izveštava „Forin polisi“, pozivajući se na izvor.

ЗАОКРЕТ АМЕРИКЕ ПРЕМА РУСИЈИ: Пентагон престаје да сматра Москву стратешким противником?

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

-Tramp je toliko usredsređen na izgradnju novog odnosa sa Moskvom da je njegovo Ministarstvo odbrane već počelo da isključuje Rusiju kao potencijalnog strateškog protivnika u raznim ratnim igrama van NATO-a, rekao je zvaničnik Ministarstva odbrane, ističe se u članku.

Ranije je Bela kuća objavila novu Strategiju nacionalne bezbednosti SAD, koja poziva Evropu da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu. U dokumentu se takođe navodi da se Bela kuća ne slaže sa evropskim zvaničnicima, koji imaju nerealna očekivanja u vezi sa sukobom u Ukrajini.

Komentarišući sadržaj dokumenta, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je primetio da prvi put posle mnogo godina američki dokument opisuje Rusiju ne kao pretnju, već kao učesnika u dijalogu o stabilnosti.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?