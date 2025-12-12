ZAOKRET AMERIKE PREMA RUSIJI: Pentagon prestaje da smatra Moskvu strateškim protivnikom?
MINISTARSTVO odbrane SAD u sklopu napora administracije američkog lidera Donalda Trampa da poboljša odnose sa Moskvom, više ne klasifikuje Rusiju kao potencijalnog strateškog protivnika u ratnim igrama koje sprovodi Pentagon, izveštava „Forin polisi“, pozivajući se na izvor.
-Tramp je toliko usredsređen na izgradnju novog odnosa sa Moskvom da je njegovo Ministarstvo odbrane već počelo da isključuje Rusiju kao potencijalnog strateškog protivnika u raznim ratnim igrama van NATO-a, rekao je zvaničnik Ministarstva odbrane, ističe se u članku.
Ranije je Bela kuća objavila novu Strategiju nacionalne bezbednosti SAD, koja poziva Evropu da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu. U dokumentu se takođe navodi da se Bela kuća ne slaže sa evropskim zvaničnicima, koji imaju nerealna očekivanja u vezi sa sukobom u Ukrajini.
Komentarišući sadržaj dokumenta, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je primetio da prvi put posle mnogo godina američki dokument opisuje Rusiju ne kao pretnju, već kao učesnika u dijalogu o stabilnosti.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ROJTERS PRENOSI: EU odlučila da zamrzne rusku imovinu na neograničeni rok
12. 12. 2025. u 19:25
BRITANSKI MEDIJI: Supertanker koji su SAD zaplenile blizu Venecuele plovi ka Hjustonu
12. 12. 2025. u 19:35
BRITANSKA MORNARICA NA NOGAMA: Tri dana pratila rusku podmornicu u Lamanšu
12. 12. 2025. u 00:43
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)