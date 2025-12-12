U DANU kada je američki predsednik Donald Tramp pozvao Ukrajinu da raspiše izbore, vođa kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je da je spreman da održi predsedničke izbore u Ukrajini u roku od 60 do 90 dana, ali samo ako SAD i Evropa osiguraju njihovu bezbednost.

Volodimir Zelenski zna da mu je istekao rok, da ga niko neće podržati i da je u stvari postao smetnja.

- Apel Americi i Evropi da obezbedi održavanje predsedničkih izbora u Ukrajini više liči na poziv da mu Zapad spasi život od besnog naroda koji će se pojaviti odmah posle izbora - izjavio je za Sputnjik analitičar Stevica Deđanski.

Deđanski smatra da Zelenski kompromituje suverenitet svoje zemlje pozivajući druge zemlje da mu organizuju izbore iz prostog razloga što zemlja kojom on svojevoljno upravlja nema više nikakvu samostalnost.

- Kijev je svoj suverenitet dao u ruke Zapadnjacima - Amerikancima i Evropljanima, i prosto više ni ne glumi da nije tako. Ranije su glumili, sada nema ni potrebe da glume, jer svi već znaju da se Ukrajina ništa ne pita. Te izjave Zelenskog gde poziva Zapad da mu obezbedi izbore ništa ni ne znače, a videćemo šta će na to reći Sjedinjene Države, jer kako one budu odlučile, tako će i biti. Očigledno da je i Zelenski toga svestan, ali pokušava da pokaže neku ,,hrabrost", međutim, od toga nema ništa - istakao je Deđanski.

- Sve što on kaže jeste nebitno i neće uopšte on odlučivati o tome - kaže Deđanski za Sputnjik.

On objašnjava da nije nikakvo pravilo, niti postoji primer da jedna zemlja moli drugu da joj obezbedi izbore, te da to samo pokazuje slabost Ukrajine i Zelenskog, budući da ne mogu čak ni na svojoj teritoriji, i to onoj koja nije u ratu, da garantuju bezbednost i legitimnost procesa izbora svojim građanima.

- Pretpostavljam da se Zelenski boji reakcije svog naroda, jer je on definitivno uništio Ukrajinu. S jedne strane, nije u snazi i mogućnosti da organizuje izbore, a s druge strane bi i sebe da osigura da neće biti uhapšen ili da neće nešto drugo da mu se desi, pa računa da sa podrškom Zapada može da se spasi - rekao je Deđanski

- Dvostrano je razmišljanje koje je navelo Zelenskog da zatraži pomoć Zapada pri organizaciji izbora, ali je i jedno i drugo razmišljanje glupo - zaključuje Deđanski.

