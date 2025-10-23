OVE SMRTONOSNE RAKETE SE PLAŠI AMERIČKA MORNARICA: Evo zašto je to jedina prednost Venecuele (VIDEO)

VENECUELANSKI lovci Su-30MK2 koje je Karakas naoružao ruskim raketama serije H-31 ponovo su skrenuli pažnju na jednu jednostavnu činjenicu: i ograničene vazduhoplovne sile mogu posedovati sisteme koji predstavljaju ozbiljan izazov i za velike mornarice.

Foto US NAVY/MoD Ru

Radi se o raketi H-31 (NATO oznaka AS-17 „Krypton“) brzom (3,5 maha), niskoletećem oružju vazduh-zemlja protiv čijih karakteristika su brodovi izloženi stvarnom riziku ako odbrana zakaže.

H-31 je razvijena krajem 1970-ih u SSSR-u kao supersonična raketa velike brzine. Proizvodnja protivbrodske varijante H-31A intenzivirala se tokom 1990-ih, a sistem je izvezen u nekoliko država, među kojima su Kina i Indija. Postoji i verzija H-31P, optimizovana za gađanje radarskih emitera. Dakle „anti-radar“ konfiguracija koja traži i uništava izvore protivničkog radarskog osmatranja.

ZAŠTO JE H-31 OPASNA?

Ključne karakteristike koje H-31 čine zahtevnim protivnikom su kombinacija velike brzine, mogućnosti niskog leta iznad površine mora (tzv. sea-skimming) i preciznog navođenja. Brzi proboj i niska letačka putanja smanjuju vreme u kojem cilj može da reaguje, dok nisko letenje otežava rano otkrivanje radarima. U praksi, to znači da brod koji se nađe u dometu rakete, približno 100 km za neke verzije, može imati vrlo ograničen prostor i vreme za adekvatnu odbranu.

🇻🇪⚡🇺🇸 Nel contesto dello spiegamento degli Stati Uniti nei Caraibi e dei ripetuti attacchi alle imbarcazioni venezuelane, Caracas ha effettuato le manovre "Sovereign Caribbean 200"

🧵 Avvistato anche un Su-30 MK2 armato di missile Kh-31 - un avvertimento agli yankee. pic.twitter.com/B5R8u7DHg1 — Lukyluke31 (@Lukyluke311) September 22, 2025

Venezuela je između 2006. i 2008. od Rusije kupila lovce Su-30MK2; danas ih, prema raspoloživim podacima, ima dvadesetak. Kada su ti avioni naoružani protivbrodskim H-31A ili varijantama za uništavanje radara, dobijaju sposobnost da deluju na brodove iz sigurnijih udaljenosti, što povećava rizik za plovila koja patroliraju duž obala ili ulaze u zone blizu venezuelske teritorijalne vode. Upravo zbog te kombinacije aviona i raketa američka mornarica insistira na stalnom osmatranju i pojačanim merama opreza kada operiše u regionu.

KOLIKO JE REALAN RIZIK DA „POTOPI“ AMERIČKE BRODOVE?

Važno je biti precizan: posedovanje rakete kao što je H-31 ne znači automatski da će svaki pogodak završiti potapanjem velikog ratnog broda. Moderni ratni brodovi raspolažu slojevima odbrane: radari, sistemi za uzbunjivanje, protivraketni sistemi kratkog i srednjeg dometa, elektronsko ometanje i fizička ojačanja, a svi oni značajno smanjuju verovatnoću direktnog pogotka ozbiljne štete.

Ipak, ukoliko nekoliko faktora koincidira (iznenađenje, višestruka lansiranja, smanjena situaciona svest ili degradacija sistema odbrane), H-31 može naneti veliku štetu ili onesposobiti brod. Dakle, radi se o realnoj pretnji, ali ne i o “wunderwaffe” oružju koje automatski garantuje potapanje velike ratne jedinice.

ŠTA TO ZNAČI ZA REGIONALNU BEZBEDNOST?

Pojava ili demonstracija takvih sposobnosti u regionu podiže prag opreza i dovodi do pojačane američke pomorske i vazdušne prisutnosti. To može rezultovati učestalijim patrolama, unapređenim sistemima osmatranja i promenama taktike kako bi se rizik umanjio. Takođe, prisustvo ovakvog oružja podstiče i diplomatske i političke tenzije, naročito kada brodovi velikih sila deluju blizu teritorijalnih voda država koje raspolažu takvim sistemima.

H-31 nije „čarobno“ oružje koje jednom jedinicom obezbeđuje potpunu prevlast na moru, ali jeste tehnološki relevantan i ozbiljno pogoršava situaciju za brodove koji operišu u zoni njegovog dometa. Posedovanje te rakete u kombinaciji sa modernim lovcima daje i manjim vazduhoplovnim snagama mogućnost da nameću visoke zahteve protivniku, što objašnjava i pažnju koju takvi sistemi izazivaju među većim vojnim silama.

