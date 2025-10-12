Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES ZALJULJAO TLO: Treslo se 70 kilometara od ovog grada

V.N.

12. 10. 2025. u 19:57

ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas filipinski region Negros - Cebu, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta

Foto: Novosti

Do zemljotresa je došlo na oko 70 kilometara udaljenosti od grada Mandaue u kojem živi oko 331.000 stanovnika.

Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara.

