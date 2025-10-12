SNAŽAN ZEMLJOTRES ZALJULJAO TLO: Treslo se 70 kilometara od ovog grada
ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas filipinski region Negros - Cebu, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta
Do zemljotresa je došlo na oko 70 kilometara udaljenosti od grada Mandaue u kojem živi oko 331.000 stanovnika.
Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)