SNAŽAN ZEMLJOTRES ZALJULJAO TLO: Treslo se 70 kilometara od ovog grada

OD 13. do 19. oktobra u Italiji isplanirana je sedmica sa toliko različitih povoda za štrajkove da se sa sigurnošću može upisati u rubriku „verovali ili ne“. Izvesno je da se potpisuje primirje između Izraela i militantne organizacije Hamasa, tako da ProPalestina nije više povod, ali razni sindikati, kako su najavaili i pre toga, imaju nameru da blokiraju svaki prostor gde nađu saglasje za štrajk.