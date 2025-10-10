KATAR GRADI VOJNU BAZU U SRCU AMERIKE: Šef Pentagona otkrio sve detalje
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset najavio je u petak izgradnju novog objekta katarskog vazduhoplovstva u američkoj državi Ajdaho
- Danas objavljujemo ili potpisujemo pismo o prihvatanju za izgradnju objekta katarskog emirskog vazduhoplovstva u vazduhoplovnoj bazi Mauntin Mom u Ajdahu - rekao je Hegset novinarima, zajedno sa katarskim ministrom odbrane šeikom Saudom el Tanijem u Pentagonu.
Na lokaciji se očekuje kontingent katarskih F-15 i pilota kako bi se poboljšala kombinovana obuka i povećala smrtonosnost i interoperabilnost, dodao je.
- To je samo još jedan primer našeg partnerstva - rekao je Hegset.
Šeik Saud je rekao da Katar želi da gradi jake odbrambene odnose zasnovane na međusobnom poštovanju i zajedničkoj viziji za mir i stabilnost na Bliskom istoku.
Katar je pozdravio potpisivanje pisma o prihvatanju kojim se uspostavlja katarski objekat u Ajdahu
- Ovaj korak jača interoperabilnost, poboljšava zajedničku spremnost i unapređuje naše zajedničke odbrambene ciljeve - rekao je šeik Saud, prenosi Anadolu.
