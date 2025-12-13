Politika

TOTALNI RASPAD BLOKADERA! Dijana Hrka zbog afere “dubler” napala čak i Nenada Stanića koji je bio uz nju tokom štrajka glađu! (VIDEO)

В.Н.

13. 12. 2025. u 10:43

DIJANA Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja je štrajkuovala glađu, napala je Nenada Stanića koji je bio uz nju tokom štrajka.

ТОТАЛНИ РАСПАД БЛОКАДЕРА! Дијана Хрка због афере “дублер” напала чак и Ненада Станића који је био уз њу током штрајка глађу! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Supruga je moja bila u jednom trenutku, kako da kažem, dubler.  - poručio je Stanić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REGIONALNI ALGORITAM MRŽNJE: Vučić je kriv za sve!
Politika

0 13

REGIONALNI ALGORITAM MRŽNJE: Vučić je kriv za sve!

NA prvi pogled sve to može delovati smešno, gotovo tragikomično. Otvorite portale u regionu i steknete utisak da je Aleksandar Vučić kriv za sve što se loše desi u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, pa i šire. Za političke blokade, ulične incidente, tuče, saobraćajne nezgode, loše vremenske prilike, sportske poraze, pa čak i za odluke Pariza i Brisela. Kao da je reč o čoveku koji upravlja vremenom, sudbinama vlada i političkim kalendarima od Jadrana do Dunava.

13. 12. 2025. u 10:45

LUDILO U CRNOJ GORI SE NASTAVLJA – Ovo već postaje dijagnoza: Vučić “nagovorio” Makrona da Podgorici blokira put u EU
Politika

0 12

LUDILO U CRNOJ GORI SE NASTAVLJA – Ovo već postaje dijagnoza: Vučić “nagovorio” Makrona da Podgorici blokira put u EU

U Crnoj Gori je konačno rešen najveći državni problem: odgovornost. Više ne postoji. Zamenjena je jednom univerzalnom formulom – kriv je Aleksandar Vučić. Ta rečenica danas pokriva sve: od evropskih integracija do uličnog kriminala, od institucionalnog rasula do političke nemoći. Kad god sistem zakaže, kad god država ne zna ili ne može, krivac je već spreman. Daleko je, zgodan je za upotrebu i ne traži ogledalo.

13. 12. 2025. u 09:42

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?