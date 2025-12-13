TOTALNI RASPAD BLOKADERA! Dijana Hrka zbog afere “dubler” napala čak i Nenada Stanića koji je bio uz nju tokom štrajka glađu! (VIDEO)
DIJANA Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja je štrajkuovala glađu, napala je Nenada Stanića koji je bio uz nju tokom štrajka.
- Supruga je moja bila u jednom trenutku, kako da kažem, dubler. - poručio je Stanić.
