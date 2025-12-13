"NAČIN NA KOJI JE OVO PODNEO JE ZAISTA DIRLJIV!" Trener Oklahome o tome kroz šta sve prolazi Nikola Topić

Trener Oklahoma Siti Tandera Mark Degnolt govorio je o trenutnom stanju srpskog košarkaša Nikole Topića.

FOTO: Tanjug/AP

Plan je da se on sada posveti terapiji i svemu što podrazumeva njegovo trenutno stanje. To jeste ozbiljna situacija, ali način na koji se sa njom nosi je impresivan – ne samo za momka u njegovim godinama, već i generalno”, kaže Degnolt.

Topić je izabran kao 12. pik na NBA draftu 2024. godine.

„Prošle sezone je pokazao ogromnu zrelost dok se oporavljao od povrede prednjeg ukrštenog ligamenta. To je dug proces, pun nevidljivog rada i dana koji prolaze u tišini. Tada zaista upoznaš karakter igrača, a on je tada pokazao neverovatnu sposobnost. Sada je situacija još ozbiljnija kada je zdravlje u pitanju, a on ponovo reaguje sa istom zrelošću“, naglasio je trener Tandera.

Dodao je i da Topić ima veliki uticaj na ekipu, iako nije u mogućnosti da igra.

„On je izuzetna osoba, neverovatnog karaktera. Skroman je i ne želi da se priča vrti oko njega. Kada je sa timom, uvek doprinosi pozitivnoj energiji. Radi sve što fizički može kako bi, kada izađe iz ovog procesa, bio u najboljem mogućem stanju. Zaista radi sjajan posao i nalazi se tačno tamo gde treba. Način na koji je sve ovo podneo je zaista dirljiv“.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu