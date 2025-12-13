Košarka

NA RAVNE ČASTI: Oni su podelili MVP nagradu kola u Evroligi

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 12. 2025. u 13:50

Košarkaš Makabija Loni Voker i igrač Barselone Vil Klajburn podelili su nagradu za najkorisnijeg (MVP) igrača 15. kola Evrolige, pošto su obojica ostvarila indeks korisnosti 33.

НА РАВНЕ ЧАСТИ: Они су поделили МВП награду кола у Евролиги

FOTO: Profimedia

Voker je do najboljeg učinka u evroligaškoj karijeri stigao u pobedi nad Asvelom kod kuće rezultatom 92:84. Dao je 29 poena (10/11 dvojke, 2/8 trojke i 3/3 slobodna bacanja), i imao devet skokova i jednu asistenciju. 

Klajburn je u pobedi Barselone nad Olimpijakosom 98:85 dao 28 poena (3/5 dvojke, 7/10 trojke, 1/1 bacanja) a imao je i tri skoka, dve asistencije, tri ukradene lopte i jednu blokadu. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

 

