NA RAVNE ČASTI: Oni su podelili MVP nagradu kola u Evroligi
Košarkaš Makabija Loni Voker i igrač Barselone Vil Klajburn podelili su nagradu za najkorisnijeg (MVP) igrača 15. kola Evrolige, pošto su obojica ostvarila indeks korisnosti 33.
Voker je do najboljeg učinka u evroligaškoj karijeri stigao u pobedi nad Asvelom kod kuće rezultatom 92:84. Dao je 29 poena (10/11 dvojke, 2/8 trojke i 3/3 slobodna bacanja), i imao devet skokova i jednu asistenciju.
Klajburn je u pobedi Barselone nad Olimpijakosom 98:85 dao 28 poena (3/5 dvojke, 7/10 trojke, 1/1 bacanja) a imao je i tri skoka, dve asistencije, tri ukradene lopte i jednu blokadu.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
