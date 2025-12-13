EVROPA PODRHTAVA: Hapoel želi bivšeg šampiona Evrope, veliku želju Partizana
NAKON Vasilija Micića Hapoel iz Tel Aviva mogao bi da dovede još jedno bombastično pojačanje.
Vlasnik lidera Evrolige Ofer Janaj je transfer politikom dospeo u žižu interesovanja, a očigledno da će biti tema i u periodu koji sledi.
Hapoel Tel Aviv je uspeo da u debitantskoj sezoni u Evroligi privuče pažnju šire košarkaške javnosti, a kako stoje stvari u izraelskom klubu odlučni su da ne budu samo privremena senzacija.
Prema informacijama izraelskog portala “Sport 5”, želja Hapoela je da na kraju sezone angažuje Marija Hezonju. Isti izvor tvrdi da je Hrvat želja tima iz Tel Aviva iako mu ugovor ističe tek za četiri sezone, a da se ideja rasplamsala posle duela sa Real Madridom u Sofiji.
Hezonja je u pomenutom susretu, u kojem je Real slavio 75:74, ostavio odličan utisak pošto je postigao 19 poena, međutim na kraju je megdan mogao da napusti uz epitet tragičara jer je u završnici susreta uputio nerezonski šut i doveo u pitanje pobedu Madriđana.
Podsetimo, u svakom prelaznom roku Hrvat se pominje kao moguće pojačanje Partizana, čiji je otvoreno navijač.
