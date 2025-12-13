Svet

IZBODENA MAJKA I ČETVORO DECE: Horor scne u Nemačkoj, u toku potera za napadačem

В.Н.

13. 12. 2025. u 13:48

MAJKA i četvoro dece napadnuti su nožem i teško ranjeni u nemačkom gradu Bergkamen u Rurskoj oblasti. Policija traga za napadačem.

ИЗБОДЕНА МАЈКА И ЧЕТВОРО ДЕЦЕ: Хорор сцне у Немачкој, у току потера за нападачем

Foto: AP/Jens Meyer

U napadu nožem u Bergkamenu, u oblasti Rur, teško su ranjeni majka i njeno četvoro dece, a najmlađa žrtva ima svega tri godine, saopštili su policija i tužilaštvo.

Potraga za napadačem u Bergkamenu

Kako se navodi, osumnjičeni napadač je dvadesetogodišnji poznanik majke. Nakon napada je pobegao i za njim se intenzivno traga. Istražni organi ovaj napad kvalifikuju kao pokušaj ubistva, preneli su brojni mediji.

Detalji napada

Prema informacijama tužilaštva, napad se dogodio u jutarnjim satima, oko 5:30 sati, u stanu 26-godišnje žene. Dvadesetogodišnjak je najpre nožem napao majku, a zatim i decu.

Reč je o tri sina uzrasta od tri, pet i sedam godina, kao i o osmogodišnjoj ćerki.

(RTL)

