IZBODENA MAJKA I ČETVORO DECE: Horor scne u Nemačkoj, u toku potera za napadačem
MAJKA i četvoro dece napadnuti su nožem i teško ranjeni u nemačkom gradu Bergkamen u Rurskoj oblasti. Policija traga za napadačem.
U napadu nožem u Bergkamenu, u oblasti Rur, teško su ranjeni majka i njeno četvoro dece, a najmlađa žrtva ima svega tri godine, saopštili su policija i tužilaštvo.
Potraga za napadačem u Bergkamenu
Kako se navodi, osumnjičeni napadač je dvadesetogodišnji poznanik majke. Nakon napada je pobegao i za njim se intenzivno traga. Istražni organi ovaj napad kvalifikuju kao pokušaj ubistva, preneli su brojni mediji.
Detalji napada
Prema informacijama tužilaštva, napad se dogodio u jutarnjim satima, oko 5:30 sati, u stanu 26-godišnje žene. Dvadesetogodišnjak je najpre nožem napao majku, a zatim i decu.
Reč je o tri sina uzrasta od tri, pet i sedam godina, kao i o osmogodišnjoj ćerki.
(RTL)
