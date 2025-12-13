PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

ZEMLjOTRES jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Aleutska ostrva na Aljasci, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.



(Tanjug)