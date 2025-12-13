Svet

PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

13. 12. 2025. u 12:49

ZEMLjOTRES jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Aleutska ostrva na Aljasci, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

ПРИЈАВЉЕН РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

 

(Tanjug)

