Svet

ERDOGAN I PUTIN DISKUTOVALI U "ČETIRI OKA" Turski lider: "Mir nije daleko"

P. Đurđević

13. 12. 2025. u 13:48

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan je, nakon sastanka sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Turkmenistanu, izrazio nadu da će i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarati o mirovnom planu Ukrajine i Rusije, uz ocenu da "mir nije daleko", saopšteno je jutros iz kabineta turskog predsednika, preneo je Rojters.

ЕРДОГАН И ПУТИН ДИСКУТОВАЛИ У ЧЕТИРИ ОКА Турски лидер: Мир није далеко

Foto: AP

Tokom 90-minutnog sastanka Erdogana i Putina u Ašhabatu, glavnom gradu Turkmenstana, turski lider je potvrdio da je Turska spremna da bude domaćin razgovora o Ukrajini u bilo kom formatu.

Kako je ranije prenela agencija TASS, dvojica lidera su se sastala na marginama Međunarodnog foruma za mir i poverenje i u početku su razgovori vođeni uz učešće delegacija dve države, ali su predsednici potom nastavili diskusije u "četiri oka".

Putin i Erdogan saglasili su se u Ašhabadu da bi evropski pokušaji da se preuzme ruske imovina doveli do urušavanja temelja međunarodnog finansijskog sistema, saopšteno je ranije iz Kremlja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ODRASTANjE SA: Gost podkasta Vlado Kalember

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREPLAKALA SAM CELU NOĆ: Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - Sve smo pretražili, prevrnuli... (VIDEO)

"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ": Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - "Sve smo pretražili, prevrnuli..." (VIDEO)