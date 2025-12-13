ERDOGAN I PUTIN DISKUTOVALI U "ČETIRI OKA" Turski lider: "Mir nije daleko"

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan je, nakon sastanka sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Turkmenistanu, izrazio nadu da će i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarati o mirovnom planu Ukrajine i Rusije, uz ocenu da "mir nije daleko", saopšteno je jutros iz kabineta turskog predsednika, preneo je Rojters.

Foto: AP

Tokom 90-minutnog sastanka Erdogana i Putina u Ašhabatu, glavnom gradu Turkmenstana, turski lider je potvrdio da je Turska spremna da bude domaćin razgovora o Ukrajini u bilo kom formatu.

Kako je ranije prenela agencija TASS, dvojica lidera su se sastala na marginama Međunarodnog foruma za mir i poverenje i u početku su razgovori vođeni uz učešće delegacija dve države, ali su predsednici potom nastavili diskusije u "četiri oka".

Putin i Erdogan saglasili su se u Ašhabadu da bi evropski pokušaji da se preuzme ruske imovina doveli do urušavanja temelja međunarodnog finansijskog sistema, saopšteno je ranije iz Kremlja.

(Tanjug)

