OPŠTA TUČA I LOMLJAVA U PARLAMENTU: Slovački poslanici gađali se flašama, jedan od njih vrištao dok su ga gušili (VIDEO)

SLOVAČKI parlament usvojio je zakon o uzbunjivačima i krunskim svedocima za koji je opozicija upozorila da ugrožava vladavinu prava, a koji je doveo do sukoba i oštrih razmena mišljenja između političara kasno u četvrtak i petak.

Foto: Printskrin/Youtube/Europe Pulse

Evropska komisija je takođe izrazila zabrinutost zbog promena, koje je predložila vlada premijera Roberta Fica, a koje su podržali levičarsko-nacionalistički poslanici.

Video snimak koji je objavio jedan poslanik prikazuje opozicione političare kako zvižde, ismevaju i žestoko se svađaju jedan na jedan u glasanju u četvrtak uveče o krivičnim zakonicima, uključujući status krunskih svedoka.

Jedan vladin poslanik bacio je plastičnu flašu na protivnika, dok je novinski veb-sajt Dennik N objavio da su novinari čuli drugog poslanika kako vrišti da ga guše u gužvi.

U petak su se poslanici vratili na svoje klupe, a vladajuće stranke odobrile su reorganizaciju kancelarije za uzbunjivače, iako je predsednik Peter Pelegrini u četvrtak stavio veto na zakon, za koji je rekao da rizikuje zaustavljanje subvencija EU i da ga nije trebalo žuriti.

Zabrinutost EU

Ficova vlada, koja je na vlasti od 2023. godine, prethodno je oslabila krivične zakone za finansijski kriminal, reorganizovala javni emiter i promovisala ustavne izmene kojima se potvrđuje nacionalni suverenitet nad nekim zakonima EU.

Vlada tvrdi da je trenutna agencija za uzbunjivače UOO bila politički zloupotrebljena u prošlosti - isto obrazloženje koje je Fico koristio za prethodne zakonske izmene.

Izvršni organ EU, Evropska komisija, saopštila je u petak da žali što parlament nije dozvolio temeljne konsultacije nakon što je Komisija prethodno izrazila „snažnu zabrinutost“ u vezi sa zakonom.

- Ovo se posebno odnosi na raspuštanje postojeće Kancelarije za zaštitu uzbunjivača i rezultirajući prevremeni prekid mandata šefa kancelarije - navodi se u odgovoru poslatom imejlom.

Komisija će sada analizirati zakon i odlučiti o odgovarajućim sledećim koracima.

Vladajuće stranke su saopštile da su zabrinutosti rešene izmenama, iako je promena rukovodstva ostala.

Opozicija naziva sednicu parlamenta "mafijaškom moći"

Slovačka je postala politički nabijenija otkako se Fico - četvorostruki premijer - vratio na vlast u zemlji od 5,4 miliona stanovnika.

Preživeo je atentat u maju 2024. godine koju je izveo čovek uznemiren zbog njegove politike, uključujući i povlačenje vojne pomoći Ukrajini.

Opozicija kaže da je zakon o uzbunjivačima „osveta“ nakon što je UOO kaznio Ministarstvo unutrašnjih poslova u slučajevima koji uključuju policajce koji su premešteni tokom istraga korupcije bez saglasnosti kancelarije.

Odvojene izmene krivičnog zakona, usvojene ubrzano u četvrtak uveče, pooštrile su pravila za svedočenje „krunskog svedoka“. Kritičari kažu da će ovo pomoći visokom Ficovom savezniku koji je pod istragom.

Mihal Šimecka, lider najveće opozicione stranke Progresivna Slovačka, nazvao je sednicu parlamenta „mafijaškom noći“.

- Pratimo masakr vladavine prava u Slovačkoj - rekao je u saopštenju.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

PRIRODA NEMA ALTERNATIVU: Macut i Pavkov na obeležavanju završetka prve faze ekološke kampanje