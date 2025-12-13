NAVIJAČI KIPTE OD BESA: Paprene cene karata za Svetsko prvenstvo, FIFA uverava u veliko interesovanje

FIFA je objavila da je pet miliona prijava stiglo za kupovinu karata za Mundijal u Americi, Kanadi i Meksiku, a sve to uprkos žalbama zbog visokih cena ulaznica.

Svetska fudbalska organizacija navela je da su zahtevi stigli iz više od 200 zemalja, a da je najtraženija utakmica u grupnoj fazi duel Kolumbije i Portugala, koji će biti odigran 27. juna u Majamiju.

Ipak, cenovnik za turnir koji će naredne godine biti održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku izazvao je oštre reakcije navijačkih organizacija.

Fudbalska asocijacija navijača (FSA) ocenila je cene kao "skandalozne", ističući da su ulaznice za mečeve grupne faze i do tri puta skuplje nego na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Najjeftinija karta za finale koštaće čak 3.551 evra.

FSA je zajedno sa organizacijom Football Supporters Europe zatražila i obustavu prodaje karata, kako bi se sa Fifom otvorili razgovori o politici cena.

- Podržavamo zahtev da se prodaja ulaznica zaustavi i pozivamo Fudbalski savez Engleske da, zajedno sa drugim nacionalnim savezima, direktno ospori ove sramotne cene



FIFA se za sada nije oglasila povodom kritika, dok ni Fudbalski savez Engleske, niti Škotske, zvanično nisu komentarisali cene.

Prema informacijama Bi-Bi-Sija, FA je svestan nezadovoljstva engleskih navijača i planira da to pitanje pokrene na sednici Saveta Fife u Dohi naredne nedelje, kojoj će prisustvovati i predsednica FA Debi Hjuit.

Svetsko prvenstvo 2026, prvo sa 48 reprezentacija, biće održano od 11. juna do 19. jula, a žreb grupa obavljen je prošle nedelje.

Pored duela Kolumbije i Portugala, veliko interesovanje vlada i za mečeve Brazil - Maroko, Meksiko - Južna Koreja, Ekvador - Nemačka i Škotska - Brazil.

Prema podacima Fife, najviše zahteva za karte stiglo je iz zemalja domaćina, zatim iz Kolumbije, Engleske, Ekvadora, Brazila, Argentine, Škotske, Nemačke, Australije, Francuske i Paname.

