VELIKI SKANDAL: Ovaj fudbaler neće smeti u SAD na Svetsko prvenstvo!?
FUDBALSKA reprezentacija Irana obezbedila je učešće na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, a jedna informacija bacila je senku na sve.
Iran bi na planetarnoj fudbalskoj smotri mogao da nastupi bez najveće zvezde. Mehdija Taremija.
On bi Mundijal mogao da propusti zbog administrativnih i političkog prepreka mogao da bude uskraćen za ulazak u SAD.
Razlog leži u važećoj američkoj izvršnoj uredbi kojom se ograničava izdavanje viza državljanima pojedinih zemalja, uključujući Iran.
Dodatni problem predstavlja činjenica da je vremešni napadač tokom karijere odslužio obavezni vojni rok u mornarici Revolucionarne garde Irana, organizaciji koja se u SAD nalazi na listi sankcionisanih.
Upravo ta veza mogla bi da bude ključna prepreka za dobijanje vize i ulazak na američko tlo.
Predsednik Iranskog fudbalskog saveza, Mehdi Tadž, potvrdio je da savez intenzivno radi na pronalaženju rešenja, istakavši da bi izostanak Taremija bio ogroman udarac za nacionalni tim zbog njegovog iskustva i golgeterskog učinka.
Iran će na Mundijalu igrati u grupi sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, a eventualno neigranje najboljeg igrača značajno bi promenilo ambicije ekipe.
