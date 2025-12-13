Fudbal

TUGA U DOMU ZVEZDANA TERZIĆA: Preminuo otac generalnog direktora FK Crvena zvezda

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 13:23

Tužna vest ove subote zadesila je porodicu Terzić, pošto je preminuo otac generalnog direktora FK Crvena zvezda Zvezdana Terzića.

ТУГА У ДОМУ ЗВЕЗДАНА ТЕРЗИЋА: Преминуо отац генералног директора ФК Црвена звезда

FOTO: FK Crvena zvezda

Jovan Terzić preminuo je u ranim jutarnjim časovima, nakon borbe sa zdravstvenim problemima koje je imao u poslednjem periodu.

Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

