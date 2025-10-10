KATARSKI MINISTAR ODBRANE U VAŠINGTONU: Hegset domaćin pojačanog počasnog kordona za šeika Sauda (FOTO)

ŠEF Pentagona Pit Hegset ugostio je katarskog ministra odbrane šeika Saud al Tanija u sedištu na razgovorima koji su održani u petak.

Hegset je bio domaćin pojačanog počasnog kordona za šeika Sauda.

Sastanak iza zatvorenih vrata održan je nakon što je sporazum o prekidu vatre u Gazi postignut između Izraela i Hamasa rano ujutru u egipatskom gradu Šarm el Šeiku na Crvenom moru, uz posredovanje država garanta Katara, Egipta, SAD i Turske.

Plan prekida vatre od 20 tačaka, koji je prvi put objavio 29. septembra američki predsednik Donald Tramp, uključuje puštanje svih izraelskih zarobljenika u zamenu za palestinske zatvorenike, prekid vatre, razoružanje Hamasa i obnovu Gaze.

Od oktobra 2023. godine, izraelski napadi su ubili skoro 67.000 Palestinaca, većinom žena i dece, što je ostavilo Gazu uglavnom nenastanjivom i dovelo do gladi i bolesti širom enklave.

Izrael je odobrio "prvu fazu" sporazuma o prekidu vatre, a lider Hamasa, Halil el Haja rekao je da je grupa dobila garancije da sporazum znači da je rat u Gazi "potpuno završen“.

