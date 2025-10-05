DAN PROTESTA – MILIJARDA MANJE: Italija u vrtlogu državnih gubitaka usled demonstracija po kojima je rekord u svetu - svakog dana bar pi tri

Italija ovako svodi računicu štrajka „pacifista za Gazu“, koji je rezultirao „pravom na nasilje“, delinkvencijom na trgovima i dostigao cenu koju država ne može da podnese.

Povređeni policajci, kamenje i metalne šipke razbijaju sve pred sobom, zapaljeni autombili, kontejneri, bilans je protesta „pacifista“ ili anarhista koji deluje kao da je prošao uragan. Zaustavljanjem svega najviše su pogođeni građani koji žele normalan život. Tako je Italija podeljena na dva dela, jednu koja blokira i nanosi ogromnu štetu, i drugu željnu da radi.

Ali, levičarska opozicija poručuje Vladi: „Skloni ruke sa šgrajkova!“ Na ogromnim transparentima u Đenovi ispisano je: „Meloni, Tajani, Salvini završićete kao Musolini“ ili „Salvini kao Kirk“. A deca se koriste kao štit ispred policijskih snaga u nekim povorkama u Breši „za slobodu Palestine“.

Iako je „štrajk sveto pravo“, Italija je postala zatočenik sindikata koji se bave politikom, instrumentalizacijom svega i svačega zbog čega blokiraju ekonomski sistem zemlje. Politički analitičari traže od Vlade da preduzme urgentne strukturalne reforme odnosno potencira proceduru ojačavanja Komisije za garanciju koja bi pažljivo osmatrala sindikalno promovisanje štrajkova i njihove razloge i sankcionisala zamaskirane razloge za protest.

U proseku se u Italiji ostvari 1.129 protesta, odnosno 3,1 dnevno. Štrajkom su najpogođeniji zdrvastvo, sa 579 miliona gubitaka, transport sa oko 260 miliona evra, uz 130 miliona zbog zatvorenih škola i javnih ustanova.

Nacionalne Konfederacije malih i srednjih preduzeća pokazuje da 5,5 milijardi godišnje gube zbog štrajkova i zaustavljanja proizvodnje. Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Roberto Kapibjanko je izjavio da je, shodno statistici, Italija zemlja koja štrajkuje najviše na svetu i to je postao ogroman problem.

U danu štrajka se otkaže 1,2 miliona pregleda, uključujući 15.000 hirurških intervencija i 100.000 specijalističkih pregleda, što predstavlja gubitak između 400 i 650 miliona evra. Zatvorene škole znače za roditelje koji su prinuđeni da odsustvuju sa posla kako bi čuvali decu, gubitak je 350 do 500 miliona evra godišnje.

Ministar za transport Mateo Salvini zatražio ja na sastanku Vlade da svaki organizator štrajka plati unapred kauciju, kako bi se od toga nadoknadila šteta, te da se to odmah usvoji dekretom. Kaže, ako se sindikati pozivaju na ustavno pravo na slobodu štrajka, bez obrazloženja i najave, a ne pominju nikada ustavno pravo na zagarantovani rad, to treba i da plate.