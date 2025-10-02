"SITUACIJA MNOGO BOLJA NEGO NA POČETKU GODINE" Makron o Ukrajini: Otkrio šta su sledeći koraci
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da naredne mere podrške Ukrajini moraju da budu usmerene na jačanje protivvazdušne odbrane, borbu protiv dronova, snabdevanje raketama dugog dometa i pojačani pritisak na ruske izvore finansiranja rata.
Makron je na panelu u okviru Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu ocenio da Moskva "očigledno ne postiže svoj glavni cilj", jer ruska "specijalna operacija" nije uspela da zauzme Kijev niti da promeni režim u Ukrajini.
- Situacija danas je mnogo bolja nego na početku godine - rekao je on, ukazujući na veću međunarodnu podršku, uključujući i "ponovno angažovanje" Sjedinjenih Američkih Država.
Francuski predsednik je pozvao zemlje da ubrzaju usvajanje 19. paketa sankcija protiv Rusije i zatražio jači pritisak na ono što je nazvao ruskom "tajnom flotom", navodeći da bi cilj trebao da bude "uništavanje poslovnog modela" koji finansira rat.
Predložio je privremeno zadržavanje ili poremećaj poslovanja tih brodova kako bi se smanjili ruski prihodi.
Makron je istakao potrebu za većom "nepredvidivošću" i strateškom dvosmislenošću u odgovoru na ruske provokacije, uz jasnu poruku da dronovi koji narušavaju evropsku teritoriju "preuzimaju veliki rizik i mogu da budu uništeni".
Takođe je istakao važnost završetka istrage o incidentima sa dronovima koji su ometali rad aerodroma u Danskoj.
Govoreći o nedavnim incidentima protiv Poljske, Estonije i drugih država, Makron je potvrdio solidarnost Francuske i ocenio da je odgovor saveznika bio jasan.
- Nismo ovde da bismo pružili potpuno obaveštenje. Uradićemo ono što bi trebalo da sačuvamo vazdušni i teritorijalni integritet - rekao je on.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
POJAVIO SE I SNIMAK: Francuski specijalci upali na ruski brod - fantomke na plovilu "flote u senci" (VIDEO)
02. 10. 2025. u 07:10 >> 00:51
MAKRON PORUČIO: Evropa je u sukobu sa Rusijom
01. 10. 2025. u 17:51
ORBAN I MAKRON SPUŠTAJU RAMPU UKRAJINI: Ništa od članstva Kijeva u EU?
01. 10. 2025. u 13:00
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)