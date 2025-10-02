"SITUACIJA MNOGO BOLJA NEGO NA POČETKU GODINE" Makron o Ukrajini: Otkrio šta su sledeći koraci

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da naredne mere podrške Ukrajini moraju da budu usmerene na jačanje protivvazdušne odbrane, borbu protiv dronova, snabdevanje raketama dugog dometa i pojačani pritisak na ruske izvore finansiranja rata.

Foto: AP

Makron je na panelu u okviru Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu ocenio da Moskva "očigledno ne postiže svoj glavni cilj", jer ruska "specijalna operacija" nije uspela da zauzme Kijev niti da promeni režim u Ukrajini.

- Situacija danas je mnogo bolja nego na početku godine - rekao je on, ukazujući na veću međunarodnu podršku, uključujući i "ponovno angažovanje" Sjedinjenih Američkih Država.

Francuski predsednik je pozvao zemlje da ubrzaju usvajanje 19. paketa sankcija protiv Rusije i zatražio jači pritisak na ono što je nazvao ruskom "tajnom flotom", navodeći da bi cilj trebao da bude "uništavanje poslovnog modela" koji finansira rat.

Predložio je privremeno zadržavanje ili poremećaj poslovanja tih brodova kako bi se smanjili ruski prihodi.

Makron je istakao potrebu za većom "nepredvidivošću" i strateškom dvosmislenošću u odgovoru na ruske provokacije, uz jasnu poruku da dronovi koji narušavaju evropsku teritoriju "preuzimaju veliki rizik i mogu da budu uništeni".

Takođe je istakao važnost završetka istrage o incidentima sa dronovima koji su ometali rad aerodroma u Danskoj.

Govoreći o nedavnim incidentima protiv Poljske, Estonije i drugih država, Makron je potvrdio solidarnost Francuske i ocenio da je odgovor saveznika bio jasan.

- Nismo ovde da bismo pružili potpuno obaveštenje. Uradićemo ono što bi trebalo da sačuvamo vazdušni i teritorijalni integritet - rekao je on.

