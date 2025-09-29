NETANJAHU STIGAO U BELU KUĆU: Tramp uveren u postizanje mirovnog sporazuma

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas, pred početak sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, da je uveren da će mirovni sporazum između Izaela i Hamasa može brzo da bude postignut.

Foto: Tanjug/AP

Nakon što se rukovao sa Netanjahuom na tremu Zapadnog krila Bele kuće Tramp je rekao da je "veoma uveren" da se mir u Gazi može brzo postići, prenosi CNN.

Tramp i Netanjahu će razgovarati u Ovalnom kabinetu, nakon čega će održati zajedničku konferenciju za novinare.Pre ulaska u Belu kuću obojica su pokazali podignuti palac.

Ovo je Netanjahuova četvrta poseta Beloj kući od početka drugog Trampovog mandata. Očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o primirju u Gazi i sporazumu o taocima.

