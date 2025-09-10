OGLASIO SE POTPREDSEDNIK SAD NAKON ŠTO JE UPUCAN TRAMPOV SARADNIK: "Pomolimo se za Čarlija"
POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens oglasio se nakon što je u Juti upucan Čarli Kirk, bliski saradnik Donalda Trampa.
Vens se nedugo zatim oglasio na svom nalogu na X-u.
"Pomolimo se za Čarlija Kirka, zaista dobrog čoveka i mladog oca".
Za sada nije poznat stepen povreda Kirka.
