OGLASIO SE POTPREDSEDNIK SAD NAKON ŠTO JE UPUCAN TRAMPOV SARADNIK: "Pomolimo se za Čarlija"

POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens oglasio se nakon što je u Juti upucan Čarli Kirk, bliski saradnik Donalda Trampa.

Vens se nedugo zatim oglasio na svom nalogu na X-u.

"Pomolimo se za Čarlija Kirka, zaista dobrog čoveka i mladog oca".

Za sada nije poznat stepen povreda Kirka.

