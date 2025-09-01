BLUMBERG TVRDI: Lula da Silva organizuje virtuelni sastanak lidera BRIKS-a
BRAZILSKI predsednik Luiz Inasio Lula da Silva organizuje virtuelni sastanak lidera BRIKS-a, koji bi trebalo da se održi za nedelju dana, čija će tema biti trgovinska politika američkog predsednika Donalda Trampa, potvrdili su izvori upoznati sa planom.
Dva brazilska vladina zvaničnika su za Blumberg, govoreći pod uslovom anonimnosti, potvrdila da brazilski predsednik želi da razgovara ne samo o carinama koje je uvela američka vlada, već i da okupi kolege šefove glavnih zemalja u razvoju u podršci multilateralizmu.
Detalji poziva na virtuelni sastanak još nisu zvanično objavljeni.
Tramp je u julu stavio Brazil u središte svog globalnog trgovinskog rata, preteći da će uvesti veće carine ukoliko Vrhovni sud te zemlje odmah ne zaustavi suđenje u kojem se bivši predsednik Žair Bolsonaro suočava sa optužbama za pokušaj puča.
Američki predsednik je zapretio i da će uvesti dodatne carine zemljama BRIKS-a zbog njihovih napora da smanje zavisnost od dolara proširenjem trgovine u lokalnim valutama.
BRIKS je međunarodno udruženje koje su osnovali Rusija, Kina, Indija i Brazil, a 2011. u njega je ušla Južnoafrička Republika.
Vlada Brazila je 1. januara ove godine preuzela predsedavanje BRIKS-om.
(Tanjug)
