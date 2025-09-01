BLUMBERG TVRDI: Lula da Silva organizuje virtuelni sastanak lidera BRIKS-a

BRAZILSKI predsednik Luiz Inasio Lula da Silva organizuje virtuelni sastanak lidera BRIKS-a, koji bi trebalo da se održi za nedelju dana, čija će tema biti trgovinska politika američkog predsednika Donalda Trampa, potvrdili su izvori upoznati sa planom.

Foto AP/Eraldo Peres

Dva brazilska vladina zvaničnika su za Blumberg, govoreći pod uslovom anonimnosti, potvrdila da brazilski predsednik želi da razgovara ne samo o carinama koje je uvela američka vlada, već i da okupi kolege šefove glavnih zemalja u razvoju u podršci multilateralizmu.

Detalji poziva na virtuelni sastanak još nisu zvanično objavljeni.

Tramp je u julu stavio Brazil u središte svog globalnog trgovinskog rata, preteći da će uvesti veće carine ukoliko Vrhovni sud te zemlje odmah ne zaustavi suđenje u kojem se bivši predsednik Žair Bolsonaro suočava sa optužbama za pokušaj puča.

Američki predsednik je zapretio i da će uvesti dodatne carine zemljama BRIKS-a zbog njihovih napora da smanje zavisnost od dolara proširenjem trgovine u lokalnim valutama.

BRIKS je međunarodno udruženje koje su osnovali Rusija, Kina, Indija i Brazil, a 2011. u njega je ušla Južnoafrička Republika.

Vlada Brazila je 1. januara ove godine preuzela predsedavanje BRIKS-om.

(Tanjug)

