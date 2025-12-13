Košarka

"DOBRODOŠAO NAZAD BOBI!" Boban Marjanović upisao prve poene od povratka u ABA ligu (VIDEO)

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 14:28

Srpski košarkaš Boban Marjanović upisao je prve poene na svom povratku u ABA ligu nakon duge NBA i evroligaške karijere.

FOTO: Printskrin/Tviter/AdamSandler

Posle jedne decenije Marjanović se vratio u ABA ligu. On je potpisao za Iliriju i tako se vratio na parkete jadranske lige nakon više od 10 godina. Tada je nosio dres Crvene zvezde.

Marjanović je na isteku prvog dela igre leđima okrenut napao koš podgoričkog tima. Usledio je "fejdavej" i poentiranje jednom rukom.

To su bili njegovi jedini poeni u prvom poluvremenu u kom Ilirija gubi od Budućnosti a gorostasni centar je na parketu proveo nepunih šest minuta.

