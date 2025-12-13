Zločin

ISPLIVALI NOVI DETALJI UBISTVA U ZAJEČARU: Žrtva udarena metalnom šipkom u glavu

V.N.

13. 12. 2025. u 14:27

SUMNjA se da je napad organizovan i da su razbojnici neko vreme planirali da upadnu i počine razbojništvo koje se pretvorili u zločin.

ИСПЛИВАЛИ НОВИ ДЕТАЉИ УБИСТВА У ЗАЈЕЧАРУ: Жртва ударена металном шипком у главу

Foto: Shutterstock

U noći između petka i subote, na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječaru, pronađeno je telo muškarca S. J. (37). Prema nepotvrđenim informacijama, sumnja se da je reč o ubistvu, a da je povod bila pljačka sefa.

Iz zaječarske policije potvrđeno je da je beživotno telo pronađeno jutros, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih kolnosti. Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. (37), koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta.

Snažan udarac

- On je, kako se sumnja, u jednom trenutku izašao iz prostorije, nakon čega je došlo do napada. Sumnja se da je zadobio snažan udarac metalnim predmetom, od čijih je posledica preminuo na licu mesta. Telo ubijenog muškarca u jutarnjim satima pronašao radnik stovarišta, koji ga je zatekao kako nepomično leži na stomaku, nakon čega su obavešteni nadležni organi - navodi ovaj lokalni portal iz Zaječara. 

Sumnja se da je povod ubistva bila pljačka sefa koji se nalazio u jednoj od prostoriji na stovarištu. 

Navodno, je nekoliko osoba oko ponoći pokušalo da iznese sef, ali kako je bio masivan i težak, vezali su ga za automobil i vukli. Međutim, pljačkaši nisu uspeli da stignu daleko. Sef je pronađen pedesetak metara dalje od stovarišta. 

Takođe, iz prostorije na stovarištu je nestao i televizor.

(Kurir)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRŽI IM PREDAVANJE O MOMCIMA: Vujadin zapretio ćerkama - Mirka otkrila detalje iz porodičnog doma

"DRŽI IM PREDAVANjE O MOMCIMA": Vujadin zapretio ćerkama - Mirka otkrila detalje iz porodičnog doma