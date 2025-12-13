ISPLIVALI NOVI DETALJI UBISTVA U ZAJEČARU: Žrtva udarena metalnom šipkom u glavu
SUMNjA se da je napad organizovan i da su razbojnici neko vreme planirali da upadnu i počine razbojništvo koje se pretvorili u zločin.
U noći između petka i subote, na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječaru, pronađeno je telo muškarca S. J. (37). Prema nepotvrđenim informacijama, sumnja se da je reč o ubistvu, a da je povod bila pljačka sefa.
Iz zaječarske policije potvrđeno je da je beživotno telo pronađeno jutros, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih kolnosti. Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. (37), koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta.
Snažan udarac
- On je, kako se sumnja, u jednom trenutku izašao iz prostorije, nakon čega je došlo do napada. Sumnja se da je zadobio snažan udarac metalnim predmetom, od čijih je posledica preminuo na licu mesta. Telo ubijenog muškarca u jutarnjim satima pronašao radnik stovarišta, koji ga je zatekao kako nepomično leži na stomaku, nakon čega su obavešteni nadležni organi - navodi ovaj lokalni portal iz Zaječara.
Sumnja se da je povod ubistva bila pljačka sefa koji se nalazio u jednoj od prostoriji na stovarištu.
Navodno, je nekoliko osoba oko ponoći pokušalo da iznese sef, ali kako je bio masivan i težak, vezali su ga za automobil i vukli. Međutim, pljačkaši nisu uspeli da stignu daleko. Sef je pronađen pedesetak metara dalje od stovarišta.
Takođe, iz prostorije na stovarištu je nestao i televizor.
(Kurir)
Uskoro opširnije
